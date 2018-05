Fast 10.000 Studenten nutzten im Vorjahr Erasmus

Wien. Mit Fördermitteln in Höhe von 49,4 Millionen Euro hat der Österreichische Austauschdienst (OeAD) 2017 rund 18.500 Menschen zum Studieren, Arbeiten, Forschen oder Lehren in ein anderes Land gebracht. 9800 Studenten heimischer Hochschulen absolvierten einen Studienaufenthalt oder ein Praktikum im Ausland.

Insgesamt wurden vom OeAD etwa 16.300 Österreicher dabei unterstützt, ins Ausland zu gehen. 2300 internationale Studenten und Forscher kamen umgekehrt mit OeAD-Stipendienprogrammen nach Österreich (exklusive Erasmus-Studenten, diese werden von den entsprechenden Agenturen in ihrem Heimatland abgewickelt), so Geschäftsführer Stefan Zotti bei einer Pressekonferenz am Montag.





Der Löwenanteil entfiel dabei auf die Studenten im Erasmus-Programm: Von den 9800 Stundenten aus Österreich (2016: rund 8000) wählten 1800 Deutschland als Ziel, gefolgt von Spanien (1100), Großbritannien (800) und Frankreich (700). Die Rangliste der Zielländer hat sich in den vergangenen zehn Jahren kaum verändert.

Auch Lehrlinge machen Erasmus

Am häufigsten absolvieren Studenten der Sozial- (42 Prozent) und Geisteswissenschaften (24 Prozent) einen Auslandsaufenthalt. Mehr als die Hälfte (62 Prozent) der mobilen Studenten sind Frauen. Für Zotti ist Erasmus eine Art Gegenprogramm zur Entwicklung an den Hochschulen: "Je verschulter die Curricula werden, umso wichtiger ist die Erfahrung, sich selbst organisieren zu müssen und nicht alles strikt vorgegeben zu bekommen."

Das Wachstum des Erasmus-Programms geht dabei weniger auf die klassischen Studienaufenthalte zurück, sondern auf den starken Anstieg bei den (vor allem für FH-Studenten interessanten) Praktika. Nach wie vor wenig beliebt sind Aufenthalte in den mittel- und osteuropäischen Nachbarländern. Das sei aber ein gesamteuropäischer Trend, so Zotti. Studenten gingen tendenziell von Ost nach West und von Süden nach Norden. Und: "Wir schaffen es zwar gut, Studierende in Europa herumzuschicken, sind aber noch nicht attraktiv genug für außereuropäische Studierende."

Aber auch Lehrlinge nutzen immer stärker Erasmus-Angebote. Im Vorjahr konnten 881 Lehrlinge Auslandserfahrungen sammeln. 2016 waren es noch 615.

"Kampf um die besten Köpfe"

Der OeAD verfügte 2017 über ein Budget von rund 65 Millionen Euro, das zu rund zwei Drittel von der EU und zu einem knappen Viertel vom Wissenschaftsressort kommt. Der Rest entfällt auf Programme der Entwicklungszusammenarbeit und Drittmittelprogramme.

Erfreut zeigte sich Zotti über den Vorschlag der EU-Kommission, das Erasmus-Budget in der nächsten Budgetperiode zu verdoppeln. Nun müsse man versuchen, neben den Hochschulen stärker die Mobilität an Schulen und in der Erwachsenenbildung zu fördern. Wachstumspotenzial sieht er bei den Praktika: Allerdings müsse man diese flexibilisieren. Die derzeitige Mindestdauer von zwei Monaten sei etwa für berufstätige FH-Studenten kaum machbar.

Weiters vermisst der OeAD-Chef Zotti eine Internationalisierungsstrategie für den österreichischen Hochschulraum: "Wir neigen dazu, Mobilität auf die Outgoing-Studierenden zu konzentrieren. Langfristig ist aber auch eine Incoming-Strategie wichtig, als Kampf um die besten Köpfe."