Kurz wehrt sich gegen NS-Vergleich

Wien. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht in der Kritik des Autors Michael Köhlmeier an seiner Person einen NS-Vergleich, den er auf das Schärfste zurückweist. "Die Aussage, dass es auch damals Menschen gegeben hat, die Fluchtrouten geschlossen haben, zielt eindeutig auf Nazis und Nazi-Kollaborateure ab", sagte der Regierungschef gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

Köhlmeier hatte in seiner Rede anlässlich der NS-Gedenkveranstaltung des Parlaments am Freitag gesagt: "Es hat auch damals schon Menschen gegeben, die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben." Die Anspielung galt Kurz, der immer wieder betont hatte, die Balkan-Route geschlossen zu haben. Einen Vergleich mit dem Nationalsozialismus, wie Kurz die Kritik interpretiert, hatte der Autor aber nicht wörtlich gezogen.

Kurz verteidigte abermals die Maßnahme. Dass die Westbalkanroute geschlossen worden sei, habe "illegale Migration nach Mitteleuropa gestoppt, hat sichergestellt, dass Menschen sich in Europa nicht aussuchen könne, in welchem Land sie einen Asylantrag stellen".

In einer Erklärung springen österreichische Schriftstellervereinigungen und Literaturinstitutionen Köhlmeier bei. Dieser habe "die Aufgabe übernommen, auf den heuchlerischen Umgang mit dem Gedenken an die NS-Opfer einzugehen. Als viele Länder gegenüber jüdischen Flüchtlingen die Grenzen schlossen oder die Einreise extrem erschwerten, hatte der Holocaust noch nicht begonnen. Köhlmeiers Vergleich bezog sich auf diesen Umstand. Bedrohung für Leib und Leben war absehbar, aber noch nicht konkret sichtbar. Es ist nichts als blanke Heuchelei, beim Schließen von Fluchtrouten (. . .) von Maßnahmen zur Verhinderung von ‚illegaler Migration‘ zu sprechen und sich selbst dadurch freizusprechen, solcherart den Boden für menschenverachtende Politik zu bereiten", so die Schriftsteller.