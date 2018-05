Köhlmeier bietet Strache Hilfe gegen "rechte Recken" an

Der Autor Michael Köhlmeier war am Dienstagabend in der ZIB 2 bei Armin Wolf zu Gast.

Wien. Die Debatten nach der vieldiskutierten Rede des Autors Michael Köhlmeier am Holocaust-Gedenktag gehen weiter. Am Dienstagabend hat Köhlmeier im ORF-Interview erneut selbst das Wort ergriffen und die Kritik des Bundeskanzlers Sebastian Kurz an Köhlmeiers Ansprache zurückgewiesen. Allerdings gab Köhlmeier in der ZiB 2 Kritikern recht, die ihm vorwarfen, das Eintreten von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache gegen Antisemitismus in der FPÖ nicht ausreichend gewürdigt zu haben: "Vielleicht hätte ich das tun sollen."

Köhlmeier: "Ich sehe sofort da und sei es mitten in der Nacht"

Für den Fall, dass Strache seine Hilfe dabei brauche, "diese alten Nazi-Elemente wegzudrängen", biete er ihm seine Unterstützung an, sagte Köhlmeier: "Ich sehe sofort da und sei es mitten in der Nacht." Köhlmeier lobte auch, dass sich Strache beim "Akademikerball" der FPÖ im Jänner gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen ausgesprochen hatte. Seine eigene Rede im Parlament sei zwar vielleicht nicht feige gewesen, Straches Rede am Akademikerball aber "wirklich mutig", sagte Köhlmeier, denn Strache hätten ja parteiinterne Konsequenzen drohen können.

Klar zurückgewiesen hat Köhlmeier aber die Kritik von Kanzler Kurz an seiner Rede. In Anspielung an die von Kurz propagierte "Schließung der Balkanroute" hatte Köhlmeier in seiner Ansprache am Freitag gesagt: "Es hat auch damals schon Menschen gegeben, die sich damit brüsteten, Fluchtrouten geschlossen zu haben." Kurz warf Köhlmeier daraufhin vor, die Schließung der Westbalkanroute damit mit den Verbrechen der NS-Zeit verglichen zu haben.

Köhlmeier ließ das nicht gelten und betonte, darauf angespielt zu haben, dass beispielsweise auch Schweiz ihre Grenzen für jüdische Flüchtlinge aus Deutschland geschlossen habe. Auch damals hätten Politiker "zu ihrem hauptsächlichen politischen Slogan gemacht, dass sie die Leute nicht hereinlassen". "Es laufen Menschen um ihr Leben und es liefen damals Menschen um ihr Leben und es hat damals Länder gegeben, die zugemacht haben", so Köhlmeier. Diese Parallele dürfe erziehen: "Ich war nicht derjenige, der für den Herrn Sebastian Kurz die Wahlpropaganda gemacht hat."