"Ich gebe das ‚Grüß Gott‘ nicht auf"

Wien. Wolfgang Sobotka ist bestens gelaunt an diesem Freitagmorgen. Dazu hat der 62-jährige Niederösterreicher guten Grund. Nicht nur, dass er als Erster Nationalratspräsident protokollarisch der zweite Mann im Staate ist. Der ÖVP-Politiker steht auch machtpolitisch im Zenit seiner Karriere: Heikle Fragen delegiert Bundeskanzler Sebastian Kurz gerne an Sobotka. So verhandelt dieser derzeit etwa die Reform der Sozialversicherung.

"Wiener Zeitung": Der bisherige Verlauf des Gedenkjahres wurde von Reden dominiert: André Heller verzichtete weitgehend auf Auf- und Abrechnungen, darauf folgte Michael Köhlmeier, der die FPÖ scharf attackierte; und schließlich Arik Brauer, der eben dieser FPÖ nicht nur rhetorisch die Hand reichte, sondern ganz wortwörtlich.





Wolfgang Sobotka: Das Gedenkjahr nur auf Reden zu reduzieren, halte ich für nicht richtig. Das Ziel des heurigen Jahres muss sein, neue Wege des Erinnerns zu beschreiten. Es geht darum, jüngere Generationen einzubinden, um ein Bewusstsein zu schaffen und die verstummenden Stimmen von Zeitzeugen lebendig zu halten. Das wurde von Reden oft etwas überdeckt. Aber eine neue Form des Erinnerns wird sich nicht im Handumdrehen realisieren lassen, das müssen wir permanent vorantreiben. Dazu gehört auch, dass Menschen, die bei uns Schutz suchen, sich nicht nur zu unseren Werten bekennen, sondern sich auch mit unserer Geschichte auseinandersetzen, zu der auch der Holocaust zählt.

Diese Reden können auch als Gespräch über und zu einem imaginierten Österreich verstanden werden. Nur wurde dabei deutlich, dass es keinen Konsens zu diesem "Wir" gibt, weil für manche die FPÖ außerhalb steht. Und Köhlmeier hat das explizit so gesagt.

Die Standpunkte sind in diesem Jahr sicher besonders pointiert, das hängt auch mit dem Regierungswechsel zusammen. Das hat das Klima zwischen den Parteien spürbar konfrontativer gemacht. Nazi-Vergleiche werden für mich als Historiker etwa heute oft sehr früh gezogen, was weder dem Schrecken des Holocaust noch den Verbrechen der Nationalsozialisten gerecht wird. Auch die Menschen auf der Straße empfinden das so. Man kann alles das, was heute so emotional gesehen wird, aber nicht losgelöst von den Ereignissen des Jahres 2015 (Höhepunkt der Flüchtlingskrise; Anm.) sehen. Noch immer herrscht eine gewisse Unsicherheit bei den Bürgern, mit der die Parteien oft schwer umgehen können. Deshalb spüre ich, wie fragil der Konsens zwischen den Parteien ist. Es gibt ihn zwar in manchen Bereichen, aber es wird schwieriger. Außerhalb der Parteipolitik spüre ich keine Ablehnung der FPÖ. Und ich bin auch überzeugt, dass die Ausgrenzung einer Partei falsch ist. Die Rede Arik Brauers hat mich hier sehr beeindruckt: Es geht immer darum, an einem "Wir" zu arbeiten.