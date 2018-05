Viererkoalition unter Bürgermeister Willi steht

20180518Willi © APAweb / expa, Johann Groder 20180518Willi © APAweb / expa, Johann Groder



Innsbruck. Die Innsbrucker Viererkoalition unter dem neuen grünen Bürgermeister Georg Willi ist unter Dach und Fach: Grüne, Für Innsbruck, ÖVP/Seniorenbund und SPÖ einigten sich Freitagabend nach fünftägigen Verhandlungen auf ein Arbeitsübereinkommen. Dieses soll bis Dienstagabend von allen Parteigremien abgesegnet werden.

Am Mittwoch soll dann das Koalitionsabkommen in einer gemeinsamen Pressekonferenz präsentiert werden, hieß es. Einen Tag darauf folgt die Konstituierende Sitzung des Gemeinderats, unter anderem mit der Angelobung des neuen Bürgermeisters.

Damit erfährt die Viererkoalition in derselben Besetzung ihre Fortsetzung. Der beträchtliche Unterschied: Statt der bisherigen Für Innsbruck-Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer übernimmt zum ersten Mal ein Grün-Politiker das Ruder in der Tiroler Landeshauptstadt. Willi ist auch der erste grüne Stadtchef einer Landeshauptstadt überhaupt. Oppitz-Plörer bleibt übrigens in der Stadtpolitik - sie wird erste Vizebürgermeisterin.