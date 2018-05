Nächste Runde im Reformpoker

220507gkk_1a



Wien. (sir) Die Regierung hat am Pfingstmontag eine Einigung in Sachen Sozialversicherungsreform verkündet. Oder besser gesagt: Sie hat die Verkündigung verkündet. Heute, Dienstag, werden Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache die Eckpunkte ihres Vorhabens präsentieren, wobei große Überraschungen eher nicht zu erwarten sind. Was ÖVP und FPÖ planen, haben sie ja bereits vor Monaten ins Regierungsprogramm geschrieben: Zusammenlegung von Kassen, Einsparungen bei der AUVA, Senkung der Verwaltungskosten.

Offiziell ist eine Punktation angekündigt. Das bedeutet, in gewisser Weise, dass die Überschriften aus dem Koalitionsvertrag nun Zwischentitel erhalten. Der genaue Text, also die legistische Aufbereitung, wird noch dauern. Und zwar Monate. Im Herbst soll das Paket in den Nationalrat gebracht werden. In den Feinheiten liegt bei diesem großen Reformvorhaben aber natürlich auch viel Konfliktpotenzial.





Das zizerlweise Vorgehen der Regierung ist angesichts des (macht-)politischen Zündstoffes keine schlechte Idee. Schon bei den Deutschförderklassen und der Fremdenrechtsnovelle hatten ÖVP und FPÖ zuerst Punktationen beschlossen und sich dadurch einen gewissen Spielraum gelassen. Das verringert die Gefahr, bei allzu großer Kritik, vielleicht sogar aus dem eigenen Lager, "zurückrudern" zu müssen.

Bei den Sozialversicherungen ist die Diskussion den Regierungsparteien aber etwas davongaloppiert, die Abschaffung der Allgemeinen Unfallversicherung (AUVA) stand zwar nicht im Arbeitsprogramm, sondern nur als Drohkulisse, wenn es keine erfolgreiche Reform gibt. Doch auf einmal schien das Aus der AUVA beschlossene Sache - die Aufregung war entsprechend.

Keine Verhandlungen

Eine Verhandlungsrunde mit den schwarzen Landeschefs hat es am Wochenende jedenfalls nicht gegeben, sie waren aber natürlich in der Erarbeitung des Regierungsprogramms involviert. Doch das waren in erster Linie eben Überschriften, die zwar aus Ländersicht nicht so schlecht klangen, wie "Budgetautonomie" und der "Verbleib der Rücklagen in den Ländern zur Zielsteuerung", in den ersten Verhandlungen zeigte sich dann aber, dass es zwischen Bund und Ländern doch Auffassungsunterschiede im Detail gibt, wie diese Überschriften mit Inhalt befüllt werden sollten.

Da waren Zentralisierungspläne vom Bund, war die Furcht der westlichen Bundesländer für die finanziell schlechter aufgestellten Kassen im Osten zahlen zu müssen und generell an Einfluss zu verlieren. Und es war die ungeklärte Frage bei der AUVA, wer die Unfallspitäler übernimmt, sollten diese ausgegliedert werden.