Lais-"Schulen" bestehen vorerst weiter

Wien. Sie sorgen nach wie vor für Aufregung und Kritik: die sogenannten Lais-"Schulen", die sich geschickt als Alternative zur Regelschule tarnen und damit immer mehr vom Schulsystem frustrierte Eltern ansprechen. In fast franchiseartiger Manier verbreitet sich das wundersame Konzept vom "natürlichen Lernen" in allen Bundesländern, Seminare und Workshops werden abgehalten, Lerngruppen oder gar "Schulen" entstehen. Wie die "Wiener Zeitung" im vergangenen Jahr aufdecken konnte, ist das Lais-Konzept von der russischen Schetinin-Schule und der ebenfalls russischen, völkisch-esoterischen Anastasia-Bewegung inspiriert. Bei Lais sollen Kinder von Kindern lernen, auch sogenannte "Schaubilder" werden verwendet. Entsprechend ausgebildete Lehrkräfte gibt es keine, ein pädagogisches oder didaktisches Konzept sucht man ebenfalls vergeblich.

Nicht alle Anhänger der Lais-"Schulen" sind im esoterischen Milieu zu verorten. Sektenexperten aber warnen seit Jahren vor dem Phänomen, das Alternative ebenso anzieht wie Personen mit Hang zu Verschwörungstheorien, (Rechts-)Esoterik - oder aus dem völkisch-rechtsextremen Milieu.

Monatelange "Prüfung

der Lais-Methode"

Rein rechtlich gesehen agieren die Lais-"Schulen" in einem Graubereich. Sie funktionieren über das Recht auf häuslichen Unterricht mit jährlichen Externistenprüfungen, ein Privatschulrecht im eigentlichen Sinne besitzt nur ein Projekt, die sogenannte "Weinbergschule" in Seekirchen am Salzburger Wallersee. Seit Jahren schieben sich die zuständigen Behörden gegenseitig die Verantwortung zu. Dass sich auch das ÖVP-geführte Bildungsministerium unter Heinz Faßmann nicht wirklich für die Lais-"Schulen" zuständig fühlt, zeigt nun die Beantwortung einer Anfrage des grünen Bundesrats David Stögmüller und seiner Kollegen an Faßmann.

Stögmüller wollte von Faßmann unter anderem wissen, wie viele Lais-Projekte es österreichweit gibt, wie viele Kinder und Jugendliche derartige "Schulen" besuchen - und ob und wenn ja, in welcher Form sich das Bildungsministerium mit dem Phänomen Lais beschäftigt.

Die Argumentation des Bildungsministers: Da es sich - bis auf die "Weinbergschule" - um keine Privatschulen handelt, seien "Fragestellungen nach Schulen, die nach der sogenannten ‚Lais-Methode‘ unterrichten, für den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums (. . .) zu verneinen". Es würden deshalb weder Zahlen zu den Schülern noch zu den Lais-Projekten vorliegen. Ob die bei Lais verwendeten Methoden den pädagogischen Gesichtspunkten für einen ordnungsgemäßen Unterricht entsprechen, will der Bildungsminister nicht beantworten - und beruft sich auf das parlamentarische Interpellationsrecht.