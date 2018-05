Gebet eines Seniors

Wien. "Sehr geehrter Herr Vorsitzender, das Vorspiel kann beginnen", sagte Michael Häupl zu Beginn seiner 45 Minuten dauernden Rede am Donnerstag im Wiener Gemeinderat. Es war seine letzte als Bürgermeister - "nach unvorstellbaren 35 Jahren im Stadtsenat", wie Häupl betonte. Und nach fast 24 Jahren als Stadtchef. Es mache ihn schon nachdenklich, wenn er sich daran zurückerinnere, vor so langer Zeit im Gemeinderat vereidigt worden und in der letzten Reihe gesessen zu sein, gab Häupl zu.

Eine ausführliche Bilanz über seine Amtszeit wollte er dem Podium zuerst ersparen und so beschränkte er sich auf ihm wichtig erscheinende Themen - darunter Migration, Bildung, Gesundheit, Digitalisierung - sowie auf mahnende Worte, mit denen er einen respektvolleren Umgang in der politischen Debatte einforderte.





Er kenne nämlich keine andere Berufsgruppe, die so miteinander umgehen würde, wie Politiker. "Auch ich war nie ein Kind von Traurigkeit, auch nicht verbal. Wenn ich in all dieser Zeit jemanden gekränkt oder beleidigt habe, dann entschuldige ich mich

jetzt dafür", sagte Häupl. Denn Respekt und Rücksichtnahme

sollten ebenso Grundlage der demokratischen Diskussion sein, wie im politischen Umgang miteinander.

Dasselbe würde auch für den Umgang mit der Demokratie in ganz Europa gelten. Sie sei ein zerbrechliches Gut. Das "Friedensprojekt" Europäische Union sei es wert, hart dafür zu arbeiten, "denn die Alternative wollen wir mit Sicherheit nicht", betonte Häupl. Er erinnerte an den Fall des Eisernen Vorhangs und Österreichs Beitritt zur EU am Beginn seiner Amtszeit.

Stolz betonte er dann später doch, dass mittlerweile 62 Prozent der Wiener Bevölkerung im geförderten Wohnbau leben - "so viel wie sonst nirgendwo auf der Welt". Und er legte nach: 1994 seien nur 20 Prozent aller Verkehrswege mit den Öffis zurückgelegt worden, heute seien es 50 Prozent. "In Wien gibt es mehr Jahreskarten als zugelassene Autos", betonte schließlich das scheidende Stadtoberhaupt.

Wesentlichster Faktor für die Lebensqualität in der Stadt sei aber die Lösung der sozialen Frage, wie Häupl erklärte. Die Stadt habe in der Flüchtlingskrise richtig reagiert "und Menschen geholfen, die an Leib und Leben gefährdet waren, wir haben ihnen Kleidung, Nahrung und Schlafplätze geboten". Wien sei das einzige Bundesland, das keine Außengrenze hat, sagte Häupl in Richtung FPÖ. "Wie daher Rot-Grün verantwortlich sein soll für den Zuzug, erschließt sich mir nicht ganz", meinte er. Im Balkankrieg in den 1990er Jahren habe man jedenfalls noch einhellig und ohne Polemik geholfen.