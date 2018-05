Das neue Selbstbild

© apa/Herbert Pfarrhofer © apa/Herbert Pfarrhofer



Wien. Als die SPÖ ihr heute aktuelles Grundsatzprogramm beschloss, war Sebastian Kurz zwölf Jahre alt. Und der Satz "Es ist kein Zufall, daß die Sozialdemokratie in den letzten Jahren zur größten politischen Kraft in Europa aufgestiegen ist" hatte tatsächlich Gültigkeit. Darum wurde er im Oktober 1998 auch in das Parteiprogramm hineingeschrieben.

Nach einer derart langen und ereignisreichen Zeit ist es naheliegend, das Grundsatzpapier einem, nun ja, Update zu unterziehen (der Duden nahm diesen Begriff 2010 ins Wörterbuch auf). Schon vor mehr als drei Jahren hat die SPÖ den Prozess begonnen und Josef Cap (66) sowie Karl Blecha (85) mit der Koordination beauftragt. Die Idee erwies sich als mittelgut, ihr Entwurf genügte Parteichef Christian Kern nicht. Er lobte einen Beteiligungsprozess aus, an dem nach eigenen Angaben 16.000 Menschen on- und offline teilnahmen.

Am Freitag stimmt das Parteipräsidium darüber ab, Mitgliedern wird es im Sommer vorgelegt, im Oktober soll es dann am Parteitag beschlossen werden. Wobei das Papier für Kern explizit nur einen Zwischenschritt darstellt. Er will die stete Auseinandersetzung mit Wesen, Werten und Inhalten der Sozialdemokratie in die SPÖ zurückholen. Denn diese sei verloren gegangen.

Begleitet wird die programmatische Modernisierung von einer Organisatorischen. Und das ist vermutlich der wichtigere Teil der Übung. Die SPÖ will sich für die Zivilgesellschaft öffnen, für mehr Fluktuation bei den Mandatsträgern sorgen und die Basis mittels Initiativrecht ermächtigen. Die direkte Demokratie will die SPÖ also nach innen leben, auf parlamentarischer Ebene steht sie ihr bekanntlich skeptisch gegenüber.

Auch beim Grundsatzpapier wurde bereits auf die Partizipation von engagierten Neo-Mitgliedern und NGOs gesetzt, um das veraltete Programm aus 1998 zu ersetzen. Doch warum braucht eine Partei im 2018 überhaupt ein solches Grundsatzpapier?

"Viele Leute werden es nicht lesen", sagt der Politikberater Thomas Hofer. Sebastian Kurz hat vorgeführt, dass ein solches Programm auch keine Notwendigkeit für einen Wahlerfolg ist. "Je konkreter man wird, desto eher läuft man auch Gefahr, von Entwicklungen überholt werden", sagt Hofer. Kurz, aber auch andere Politiker wie in Frankreich Macron, seien gerade deshalb erfolgreich gewesen, weil sie zur Projektionsfläche für Wünsche unterschiedlicher Menschen wurden.

Für die SPÖ als ideologische Partei kann so ein Papier freilich dennoch wichtig sein. "Es ist ein Zeichen nach innen", sagt Hofer. Die rege Beteiligung an dem Prozess offenbarte jedenfalls ein Bedürfnis der Mitglieder, ein solches Grundsatzprogramm zu erarbeiten und zu diskutieren. Wie in vorangegangenen Programmen beschreibt die SPÖ darin ihr Ideal eines "Menschenbildes", auch wenn dieser Begriff heute nicht viel zeitgemäßer klingt als im Jahr 1998.