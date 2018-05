Mindestsicherung im Schnelldurchlauf

Kneissl, Kickl, Strache, Kurz und Blümel (v.l.n.r.) in Graz-Seckau im vergangenen Jänner: Diesmal trifft man sich in Mauerbach bei Wien, mit einem ambitionierten Ziel: Die bundeseinheitliche Mindestsicherung soll endlich fertig werden.

Wien. (rei) Noch keine fünf Monate liegt die letzte Regierungsklausur zurück, schon sitzen ÖVP- und FPÖ-Minister wieder zusammen. Diesmal tagen die Teams von Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Hotel Schlosspark Mauerbach bei Wien - und zwar schon beginnend am kommenden Sonntag. Am Montagvormittag lädt die Regierungsmannschaft dann zu einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Es ist dies wohl die letzte Gelegenheit vor der Übernahme des EU-Ratsvorsitzes Ende Juni, innenpolitisch Schwerpunkte zu setzen. Nach der zuletzt zumindest punktuell ausgearbeiteten Zusammenlegung der Sozialversicherungsträger soll es in Mauerbach inhaltlich nicht nur um die Schwerpunkte der EU-Ratspräsidentschaft und die Klimastrategie gehen. Die Regierungsspitze will die kurze Zeit bis zum Sommer nutzen, um die lange angekündigte bundeseinheitliche Mindestsicherung endlich auf Schiene zu bringen. Das dürfte nicht nur aufgrund des Zeitdrucks eine recht schwierige Aufgabe werden. Vor allem deshalb, weil das vor allem von Sebastian Kurz favorisierte niederösterreichische Modell, das Asylberechtigte deutlich schlechter stellt als Staatsbürger, vom Verfassungsgerichtshof gekippt wurde. "Wer noch nicht einbezahlt hat, dem sollen auch nicht die selben Leistungen wie Beitragszahlern zugestanden werden", so sinngemäß das Credo von Sebastian Kurz.





Differenzierung bei Asylberechtigten - nur wie?

Auch die dem niederösterreichischen Modell recht ähnliche Variante in Oberösterreich zog Kurz in der Vergangenheit immer als erstrebenswerte Vorlage für eine bundeseinheitliche Regelung heran. Doch auch dessen Fortbestand ist fraglich. Nachdem ein in Oberösterreich lebender Asylberechtigter gegen seine Schlechterstellung Beschwerde eingereicht hatte, delegierte das Landesverwaltungsgericht selbige an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Dieser soll nun entscheiden, ob das Landesverwaltungsgericht mit seiner Annahme im Recht ist, wonach befristet asylberechtigte Personen gleich wie Staatsbürger oder Personen mit dauerhaftem Asylstatus behandelt werden müssen. Wann der EuGH seine Entscheidung treffen wird, ist freilich offen. Noch gäbe es also etwas zeitlichen Spielraum.

Just die in Niederösterreich gekippten und in Oberösterreich strittigen Schlechterstellungen von Asylberechtigten aber sind es, worum es dem Kanzler geht. Eine Deckelung für kinderreiche Familien soll her, eine Wartefrist bis zur vollen Anspruchsberechtigung abhängig von der Aufenthaltsdauer ist angedacht. Mehr Sachleistungen soll es in jedem Fall geben. Die Länder sollen nur mehr bei der Abgeltung der Wohnungskosten Spielräume behalten. "Die bundeseinheitliche Regelung wird verfassungskonform sein", bemühte sich Kurz immer wieder zu betonen.