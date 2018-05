AUVA-Proteste und neue Balkan-Route zum Klausurauftakt

Schwarz-Blau traf sich in Regierungscoleur zur Tagung ein. © APAweb/ROBERT JAEGER Schwarz-Blau traf sich in Regierungscoleur zur Tagung ein. © APAweb/ROBERT JAEGER



Wien/Mauerbach. Bei strahlendem Frühlingswetter ist die Regierung in ihrer zweite Klausur gestartet. Ein wenig gestört war die Harmonie bei der Ankunft am Tagungsort in Mauerbach durch einen von den Gewerkschaften GPA und vida organisierten Protest gegen die Reformen in der Sozialversicherung. Vor allem gegen eine Zerschlagung der AUVA wurde von rund 50 Demonstranten auf Plakaten angeschrieben und angepfiffen.

Pünktlich zum Auftakt der Klausur hat die Regierung auch noch eines ihrer Lieblingsthemen auf die Tagesordnung gehoben. Steigende Flüchtlingszahlen in Griechenland und die Entwicklung einer neuen Route über Albanien und Bosnien machen aus Sicht der Koalition Maßnahmen notwendig. Bereits heute will die Regierungsspitze kundtun, was man von Seiten Österreichs zu tun gedenkt.





Schließung der Route für Strache "machbar"

Die Regierung ist wegen der Entstehung einer neuen Balkan-Flüchtlingsroute besorgt und will gegensteuern. Kanzler Sebastian Kurz kündigte Gespräche mit Ländern entlang der Route an und versicherte, nicht noch einmal eine Situation wie 2015 entstehen zu lassen.

Mehrfach hob der Regierungschef hervor, dass heuer die Zahl der Landungen in Griechenland bereits bei 18.000 liege, eine "sehr, sehr hohe Zahl", wie Kurz findet. Vor allem sei das eine Steigerung von 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Route führt dann über Albanien, Montenegro, Serbien, Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Slowenien weiter nach Westeuropa.

Kurz will nun zunächst mit dem albanischen Premier kommende Woche in Wien konferieren, um bereits an den Außengrenzen Flüchtlingsrouten zu stoppen. Dies sei nur eine "Frage des Wollens". Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache hält eine Schließung der neuen Route für "machbar". Gelinge es allerdings nicht, dann werde Österreich mit dem Innen- und Verteidigungsministerium seine Grenzen dicht machen, versicherte Strache. Ab welcher Flüchtlingszahl das der Fall wäre, sagte die Regierungsspitze nicht.

Zahlen wie 2015 vermeiden

Die Koalition werde jedenfalls "alles tun", um Zahlen wie 2015 zu vermeiden. In diesem Jahr habe man nämlich gesehen, wie es nicht laufen dürfe, erkläre Kurz. Allzu dramatisieren wollte der VP-Obmann die Lage dann aber auch wieder nicht. Es gebe noch keinen Grund "alarmistisch zu sein".

Innenminister Herbert Kickl bekräftigte beim Eintreffen zur Klausur, dass man die Flüchtlingsbewegungen genau beobachte und man, "wenn es notwendig ist", die Grenzen "dicht machen" werde, "und zwar wirklich dicht". Eine Zahl, ab wann dies passieren soll, blieb auch bKickl auf mehrmalige Nachfrage schuldig: Er sei ein Gegner von Quoten und "quantitativen Festlegungen". Die von Kickl angekündigte Maßnahme: Er werde ab Montag alle Innenminister von Griechenland bis Slowenien durchtelefonieren.

Zweites großes Thema am ersten Klausurtag ist der österreichische EU-Ratsvorsitz, dessen Vorbereitung in Mauerbach abgeschlossen werden soll. Am Montag wird dann im Rahmen eines Ministerrats die Klimastrategie abgesegnet und wird ein Modell zur Reform der Mindestsicherung zumindest in Form einer Punktation vorgestellt. Details wollte Sozialministerin Beate Hartinger bei ihrem Eintreffen noch nicht nennen. Geplant ist jedenfalls eine flexible Deckelung und eine Differenzierung der Leistung, die Neuankömmlinge in Österreich schlechter stellen soll.

Greenpeace-Kritik an Klimastrategie

Kritik an der neuen Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung kommt auch von Greenpeace. Diese verkomme "zur völligen Farce", meinte die Umweltschutzorganisation am Sonntag. Das Papier werde nur wenige Tage nach der Anhörung von Experten beschlossen, ohne die von diesen vorgebrachten Vorschläge zu evaluieren und einzuarbeiten.

"Das Beteiligungsverfahren war eine reine Alibi-Aktion. In Wahrheit hängt die Bundesregierung am Gängelband der Konzernlobbyisten von Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer. Die Stimmen aus der Bevölkerung, die Stellungnahmen der Expertinnen und Experten sowie das Parlament hingegen werden völlig ignoriert. Damit tritt die Bundesregierung die Demokratie mit Füßen", meinte Adam Pawloff, Klima- und Energiesprecher von Greenpeace, in einer Presseaussendung. Zudem bemängelte Greenpeace die fehlende Transparenz im gesamten Konsultationsprozess.