Die Pattstellung der Spaltpilze

Wien. So viel Bewegung in seiner Liste wollte Peter Pilz mit Sicherheit auch nicht, als er sie gründete. Die Einstellung diverser Ermittlungen gegen Pilz haben in seiner Partei nicht für Ruhe gesorgt - im Gegenteil. Pilz will zurück ins Parlament und niemand macht Platz für den Routinier. Heute, Mittwoch, tritt zudem der interimistische Klubchef Peter Kolba wie angekündigt aus seinem Amt zurück. Dann fehlt auch ein Klubchef. Aufmerksamkeit bekam die jüngste und gleichzeitig kleinste Oppositionspartei zuletzt eher wegen Streitigkeiten, die öffentlich ausgetragen werden.

Am Dienstagnachmittag trat die Liste wie so oft in den vergangenen Tagen zur Klubsitzung zusammen und verhandelte über die mögliche Rückkehr von Peter Pilz und die Zukunft der Partei. Der Ausgang der Sitzung war bis Redaktionsschluss der "Wiener Zeitung" nicht absehbar.

Niemand wollte bis zuletzt für den Listegründer Peter Pilz Platz machen. Seit Wochen stand die Ankündigung des eher unfreiwillig ausgeschiedenen Grünen im Raum, wieder ins Parlament zurückzukehren. Es blieb aber nur bei der Ankündigung. Pressetermine wurden abgesagt, Einigungen verworfen. Intern folgte eine Krisensitzung auf die nächste.

Nur eine war bereit, auf ihr Mandat zu verzichten, das sie einst von Pilz geerbt hatte: die 38-jährige steirische Umweltaktivistin Martha Bißmann. Der Preis für ihren Verzicht war allerdings weitreichend. Klubobmann Peter Kolba veröffentlichte die Punktation auf Twitter, womit der nie wirklich ganz interne Disput endgültig auf dem öffentlichen Präsentierteller landete.

Rückzug vom Rückzug

Bißmann wollte etwa geschäftsführende Parteiobfrau werden, Listenplatz 1 oder 2 bei der Europawahl sowie einen aussichtsreichen Listenplatz bei der nächsten Nationalratswahl und verlangte den Abgang Bruno Rossmanns aus der Partei und den Rückzug Wolfgang Zinggls als Vorstand der Parteiakademie zu ihren Gunsten. Parteigründer Pilz sollte sich zudem verpflichten, bei der Übernahme der Klubobmannschaft die Obmannschaft in der Partei zurückzulegen. Nach einer Nachdenkphase habe sich Bißmann aber dafür entschieden, ihr Angebot zurückzuziehen und ihren Platz doch nicht zu räumen. Davon abgesehen, dass Teile der Partei Bißmanns Forderungen nicht zugestimmt hätten.

Gegenüber der "Presse" sprach Bißmann dann davon, intern und von außen großem Druck ausgesetzt worden zu sein. "Im Laufe der Verhandlungen gingen die Emotionen so hoch, dass so mancher auch der Meinung war, ich hätte eine Watsche für mein Verhalten verdient und dass ich aus dem Klub rausgeschmissen werden sollte, weil meine Forderungen so unverschämt seien." Bißmann hat zudem eine andere Sicht auf die besagte Punktation. "Das Dokument gibt es tatsächlich", bestätigte Bißmann die von Kolba auf Twitter veröffentlichte Punktation. Diese hätten aber fünf Personen verfasst, neben Bißmann auch Parteigründer Pilz, sagte sie zur APA.

Dabei handle es sich um das Ergebnis jenes seit Tagen andauernden Prozesses, der die Struktur der Liste Pilz - neben dem Klub auch die Partei und die Akademie - erneuern soll. Viele Mitglieder seien mit den Änderungen einverstanden gewesen. Nicht alle enthaltenen Punkte seien ihr persönlich wichtig. Ihr Nationalratsmandat will sie aber definitiv nicht an Pilz abgeben.

Nicht alle Mitglieder der Liste Pilz zeigten sich im Gespräch mit der APA mit der Vorgehensweise einverstanden. Für Bißmann ist trotz der von Kolba öffentlich angefeuerten Zerwürfnisse der interne Diskussionsprozess noch nicht beendet. Gegenüber Kolba empfindet sie zwar "einen Vertrauensverlust", aber: "Wir sprechen alle", sagte sie.

Am Mittwoch wird die personelle Situation bei der Liste Pilz akut. Schon vor Wochen hat der interimistische Klubchef Kolba bei der Parlamentsdirektion seinen Rücktritt eingereicht, spätestens am Freitag müsste seine Nachfolgerin oder Nachfolger übernehmen. Außerdem stehen wie erwähnt noch die Regelungen zur Parteiakademie sowie zur Partei aus. Womöglich Mitte dieser Woche könnten ein paar Entscheidungen getroffen sein, hieß es.

Auch gerichtlich wird es nicht ruhig

An der juristischen Front ist es für Pilz nach der Einstellung des Verfahrens wegen sexueller Belästigung nicht ruhiger geworden. Zum einen erreichte vergangene Woche die Staatsanwaltschaft Wien eine Sachverhaltsdarstellung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl, die auf den Straftatbestand der üblen Nachrede abzielt. Pilz hatte den Beamten in Zusammenhang mit einer Abschiebung "amtlichen Mordversuch" vorgeworfen.

Zusätzlich muss sich Pilz, der derzeit keine parlamentarische Immunität genießt, am 6. Juni vor Gericht verantworten. Staatsanwalt Hans-Peter Kronawetter hat persönlich die Fortsetzung eines Verfahrens wegen übler Nachrede im Zusammenhang mit der Causa Eurofighter beantragt. Der Jurist hatte die Anklage gegen Gernot Rumpold vertreten und musste sich von Pilz "Komplizenschaft" mit diesem vorwerfen lassen.