"Österreich ist bei Gaunern und Dieben beliebt"

Moskau. Leonid Wolkow ist einer der engsten Mitarbeiter des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny. Im Interview mit der "Wiener Zeitung" spricht er über den bevorstehenden Wien-Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putins, über Hitler-Vergleiche und die Pläne der Opposition während der Fußball-WM in Russland.

"Wiener Zeitung":Am Dienstag wird der russische Präsident Wladimir Putin nach Wien reisen, um den Präsidenten Alexander Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz zu treffen. Wie sehen Sie diese Zusammenkunft?

Leonid Wolkow: Die österreichische Regierung will sich als eine Brücke zwischen der EU und Russland positionieren. Wien hat auch als eines der wenigen EU-Länder keine russischen Diplomaten ausgewiesen. Das macht deutlich, dass die österreichische Regierung nicht versteht, wie Wladimir Putin tickt und wie man mit ihm umgehen soll. Putin sieht jede Form von Dialogbereitschaft schon als Schwäche an.

Wie soll man denn dann aus Ihrer Sicht mit Putin umgehen?

Putin selbst sieht sich als Führer einer Großmacht, als Bauherr einer neuen Weltordnung. Aber eigentlich ist er jemand, der die Wirtschaft in Russland zerstört und sich nur noch mit Repressionen an der Macht hält. Außerdem trägt Putin die Verantwortung für massive Menschenrechtsverletzungen, wie etwa für den Abschuss des Flugzeuges MH17. Deswegen sollte die internationale Gemeinschaft ihm gegenüber einen deutlich strengeren Ton anschlagen. Dass man ihn nicht bittet, Oleh Senzow (ukrainischer Regisseur, der derzeit in Russland in Haft ist, Anm.) oder andere politische Gefangene freizulassen oder die Verantwortung für MH17 zu übernehmen, sondern dass man das fordert! Man sollte ihm seinen Platz zuweisen, der ihm gebührt, am besten vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Jeder Flirt mit ihm ist ein schwerer Fehler. Putin glaubt ja ohnehin, dass er mit allem durchkommt.

Wie kommen Sie darauf?

Einerseits wird Putin öffentlich vom Westen kritisiert, aber andererseits ist Europa von Russland abhängig. Es ist klar, dass das russische Gas billiger ist als Flüssiggas aus Katar und dass das korrupte Geld aus Russland vielen Europäern auch Einkünfte bringt. Russland exportiert Korruption. Halb London ist mit russischem Geld aufgekauft. Dieses schmutzige Geld ist wie eine Droge, und Europa hängt an dieser Nadel. In Großbritannien haben wir vier Jahre lang für ein Gesetz lobbyiert, um klarere Verhältnisse bei der Herkunft der Aktiva russischer Oligarchen zu haben. Dort musste zuerst diese furchtbare Geschichte mit Sergej Skripal (dem vergifteten Doppelagenten, Anm.) geschehen, bevor endlich Bewegung in die Sache kommt.