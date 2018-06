"Die Ebene unterhalb der Politik hat die EU-Integration wirklich gut geschafft"

© Heike Hausensteiner © Heike Hausensteiner



"Wiener Zeitung":Seit kurzem ist die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Stimmt der Vorwurf, Österreich unterlaufe den Datenschutz der Konsumenten, um die Unternehmen zu schonen?

Maria Berger: Ich glaube schon, dass auch die Verordnung für Mahnungen Raum lässt und nicht gleich mit voller Härte bestraft werden muss. Was wir als Gerichtshof immer verlangen, sind abschreckende, wirksame, aber auch verhältnismäßige Strafen. Strengere Sanktionen sind immer zweischneidig: Natürlich wirken sie abschreckend. Aber gerade kleinere Unternehmen, Restaurants oder Vereine, die eine Kundendatei führen, tun sich leichter, wenn nicht gleich mit voller Härte gestraft wird. Die Konsumenten haben jetzt auch selbst mehr Instrumente in die Hand bekommen, sie können sich etwa an die nationale Datenschutzkommission wenden und müssen nicht im Ausland klagen. Schade ist aber, dass in Österreich Sammelklagen nicht zugelassen werden.

Information Maria Berger (Jahrgang 1956) war u. a. Direktorin der Efta-Überwachungsbehörde in Genf und Brüssel, EU-Parlamentarierin und Justizministerin (2007-2008) der SPÖ. 2009 wurde sie zu Österreichs Richterin am EuGH in Luxemburg bestellt.

Sie rechnen nicht damit, dass die österreichische Umsetzung vor dem EuGH landet?

Das kann man nie ausschließen. In diesem Fall wäre es Sache der Kommission, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten. Um das einschätzen zu können, wird sie wahrscheinlich die Regelung eine Zeit lang beobachten. Ziel ist ja, dass sich alle daran halten - und nicht, möglichst hohe Bußgelder einzunehmen; das ist ja keine Geldbeschaffungsmaßnahme.

Ab 2019 möchte Österreich die Familienbeihilfe für Ausländer indexieren und an die Lebenshaltungskosten im jeweiligen Land anpassen, also auch kürzen. Ist das ein Fall für den EuGH?

Wahrscheinlich. Ich werde da nicht mehr dabei sein und kann mich daher dazu äußern. Es gibt hier ja schon Aussagen vom EuGH-Präsidenten dahingehend, dass ein Widerspruch zu unserer bisherigen Rechtsprechung besteht. Die EU-Bestimmungen in der entsprechenden Sozialversicherungskoordinierungsverordnung sind da sehr explizit, es gilt auch der Gleichbehandlungsgrundsatz. Der erste Arbeitnehmer in Österreich, der eine geringere Familienbeihilfe bekommt, weil seine Kinder nicht bei ihm leben, kann zu Gericht gehen. Und das wird dann sehr schnell bei uns sein (durch ein Vorabentscheidungsersuchen, Anm.). Ein Ausweg aus der direkten Ungleichbehandlung wäre, dass man auch in Österreich eine Indexierung einführt. Die Lebenshaltungskosten sind auch zwischen Burgenland und Vorarlberg unterschiedlich; Vorarlberger könnten sich diskriminiert fühlen, weil sie nur so viel Familienbeihilfe bekommen wie für Kinder, die im billigeren Burgenland zu Hause sind. Selbst dann bliebe es aber vermutlich eine indirekte Diskriminierung, weil die Anknüpfung an den Wohnort EU-Ausländer stärker trifft als Inländer.