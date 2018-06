Die Zukunft des Essens

Wien. Pro Jahr benötigen die Österreicher 6816 Milliarden Kilokalorien für ihre Ernährung. Würden die Österreicher entweder um zehn Prozent weniger Fleisch konsumieren oder die vermeidbaren Lebensmittelabfälle um ein Viertel reduzieren, könnte man die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung ausschließlich mit Bio-Landbau sicherstellen. Zu diesem Ergebnis kommen Thomas Lindenthal und Martin Schlatzer vom Zentrum für Globalen Wandel der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien und vom Forschungsinstitut für Biologischen Landbau (FiBL) in einer Studie im Auftrag der Initiative "Mutter Erde".

634.000 Hektar werden in Österreich bereits biologisch bewirtschaftet. Das sind 24 Prozent der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche. Österreich hat damit den höchsten Anteil beim biologischen Landbau in der Union und gilt als mustergültig in der EU.





Es stellt sich die Frage, ob Österreichs Biobauern Schaden nehmen, wenn das EU-Agrarbudget wie geplant ab 2021 bis 2027 auf 78,8 Milliarden Euro gesenkt wird. Vor allem für den Bereich ländliche Entwicklung - in die auch die Förderung der Biobauern fällt - werden für Österreich Kürzungen um 15 bis 25 Prozent befürchtet. "Das ist ein Angriff auf den Umweltschutz, die bäuerlichen Familienbetriebe und den ländlichen Raum", sagte etwa Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger in einer ersten Reaktion zum Vorschlag von EU-Agrarkommissar Phil Hogan am vergangenen Freitag.

Lembacher: "Nur erste Ideen"

Auch die Landwirtschaftskammer als Interessenvertretung der Bauern hofft noch auf eine Wende. "Das sind jetzt nur erste Ideen der EU-Kommission", sagte Ferdinand Lembacher, Generalsekretär der Landwirtschaftskammer, am Montag zur "Wiener Zeitung". Über Kürzungen will Lembacher erst gar noch nicht reden, denn man stehe erst am Beginn der Verhandlungen. Dennoch gab er zu bedenken, dass das Agrarbudget von Periode zu Periode (diesmal geht es um die Jahre 2021 bis 2027) gekürzt worden sei. In allen anderen Bereichen gebe es eine Valorisierung der Kosten, nur bei den Bauern werde das verabsäumt. Daher hegt er insgeheim noch Hoffnung, dass zumindest keine Kürzungen kommen.

Österreich sei jedenfalls vom Vorschlag des Agrarkommissars besonders betroffen, weil gerade bei der zweiten Säule, der Förderung der ländlichen Entwicklung (die im Land co-finanziert wird), gespart werden soll. Und eben da gelte Österreich als Vorbild für andere EU-Länder. Da hinein fallen Umweltprogramme - und eben auch die Förderung des Bio-Landbaus.