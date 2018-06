Heimische Golan-Blauhelme entlastet

Wien. (jm) Es war ein selbst angefertigtes Video eines damals 22 Jahre alten österreichischen UN-Soldaten, das dokumentierte, wie Soldaten während ihres Einsatzes auf den Golanhöhen im Jahr 2012 Mitglieder der syrischen Geheimpolizei Mukhabarat wissentlich in den Hinterhalt einer Schmugglerbande fahren ließen. Dabei kamen neun Menschen ums Leben. "Ana is scho owegfoin", sagt der junge Soldat vor laufender Kamera. "A poar Tode san scho."

Dass sich die österreichischen Blauhelme womöglich schuldig gemacht haben, wurde erst Ende April durch eben jenes Video bekannt, das die Wiener Stadtzeitung "Falter" veröffentlichte. Der Fall sorgte international für Schlagzeilen. Selbst die UNO meldete sich zu Wort. Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) richtete für den Vorfall eine Untersuchungskommission ein.





"Take care, take care"

Am Dienstagvormittag gelangte diese Kommission zum Ergebnis, dass sich die Soldaten vor fast sechs Jahren korrekt verhalten hätten; sie hätten ihrem Mandat entsprochen. Die Blauhelmtruppen müssten sich absolut unparteilich verhalten. So schreibe es das Reglement der UNO vor. Der Status der Blauhelme beschränke sich in der Truppentrennungszone zwischen Israel und Syrien lediglich auf "beobachten und melden", erklärt der Völkerrechtsexperte Sigmar Stadlmaier. Am Golan haben die Soldaten keinen Kampf-, sondern Beobachterstatus.

Das Kommissionsteam unter der Leitung von Heeres-Disziplinaranwalt Herbert Walzer hat in den vergangenen Wochen die Videos, Fotos und Berichte des Vorfalls gesichtet, Zeugen befragt und nun einen 627 Seiten starken Bericht vorgelegt. Demnach hatten die Soldaten die strikte Anweisung, sich nicht in bewaffnete Auseinandersetzungen einzumischen und "jegliches Verhalten zu unterlassen, das von einer der Konfliktparteien als Einmischung gesehen werden könnte", heißt es im Kommissionsbericht.

Der österreichische Kommandant hätte die syrischen Polizisten sogar noch gewarnt, sagt Walzer. Damit hätte er "das Maximum seiner Handlungsfähigkeit genützt", in dem er die Patrouille Mukhabarat mit den Worten "take care, take care" passieren habe lassen. Jene Worte sind in einem weiteren Video, welches das Bundesheer am Dienstag Journalisten vorspielte, zwar schwer, aber hörbar. Mehr habe der Kommandant aufgrund der "klaren Befehlslage" nicht tun können und dürfen, heißt es im Bericht. Daher habe letztlich nie eine Chance bestanden, ein Gefecht zu verhindern, sagt Walzer. Egal wie sich die österreichischen Soldaten verhalten hätten, es wäre vor Ort zu einem Gefecht gekommen.

Gefechte waren Alltag

Dass in den vergangenen sechs Jahren nichts über den Vorfall bekannt wurde, argumentiert der Generalsekretär des Verteidigungsministeriums Wolfgang Baumann damit, dass Feuergefechte in der Truppentrennungszone zwischen Israel und Syrien alltäglich gewesen seien. Das sei auch entsprechend dokumentiert und an die Vereinten Nationen sowie an das Verteidigungsministerium gemeldet worden.

Zu der Erklärung des damaligen Verteidigungsministers Norbert Darabos (SPÖ), er habe von dem Vorfall keine Kenntnis gehabt, erklärte Walzer, die Fakten seien sowohl an die UNO als auch an das Ministerium in Wien gemeldet worden: "Da wurde nichts unterschlagen." Der Minister sei wohl informiert worden, allerdings "nicht in diesem Detaillierungsgrad", sagte Baumann.

Dass sowohl vom Aufbau des Hinterhalts als auch dem mehr als einer Stunde dauernden Feuergefecht Videos und Fotos gemacht wurden, sei im Sinne der Dokumentations- und Meldeaufgaben der Soldaten durchaus gewünscht, sagte Walzer. Die Kommentierung des 22 Jahre alten Soldaten "sei eine andere Sache".

Es habe sich um den ersten Einsatz des jungen Mannes gehandelt, der, von den Ereignissen offenbar schockiert, "zuerst gesprochen und dann nachgedacht" habe. "Er hat sich im Übrigen dafür entschuldigt", sagte Walzer. Die jungen Soldaten wären auf dem Golan einer extremen Belastung ausgesetzt gewesen.