Kurz hofft auf neue Dynamik

Linz. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit tagt die Regierung außerhalb der Bundeshauptstadt. Nach Brüssel ist diesmal Linz für den Ministerrat an der Reihe. Direkt im Anschluss kam es zu einem Treffen der österreichischen mit der bayerischen Regierung. Bei dem gemeinsamen Auftritt mit Kanzler Kurz warnte Söder die deutsche Kanzlerin Merkel davor, diese Frage mit jener eines Eurozonen-Budgets zu "vermengen".

"Die Stabilität der Währung und die Frage der Flüchtlingspolitik sind zwei verschiedene Dinge. Sie dürfen nicht unzulässigerweise miteinander vermengt werden", sagte Söder auf die Frage, ob er Merkel vorwerfe, sich einen Flüchtlingsdeal mit der Zustimmung zu einem Eurozonen-Budget erkaufen zu wollen. Deutschland stand den vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron ins Spiel gebrachten Plänen bisher skeptisch gegenüber, Beobachter sehen die nunmehrige Bewegung Merkels auch als Versuch, die auf eine Lockerung der EU-Budgetregeln drängende rechtspopulistische italienische Regierung ins Boot zu holen.

Koalitionsbruch vorerst verhindert

Söder kritisierte, dass die Pläne "offenkundig" nicht mit allen Regierungspartnern in Deutschland besprochen worden seien. Zuvor hatte er die Einberufung eines Koalitionsausschusses in dieser Frage gefordert. Die CSU hatte Merkels CDU zuvor bereits mit dem Plan, Flüchtlinge rigoros an der deutschen Grenze zurückzuweisen, herausgefordert. Ein Bruch der Koalition konnte vorerst verhindert werden, indem Merkel noch bis Ende Juni Zeit bekam, einen Deal mit anderen EU-Staaten auszuhandeln.



Der bayerische Ministerpräsident betonte seinen absoluten Gleichklang mit dem österreichischen Bundeskanzler in der Flüchtlingsfrage und sprach von einer "gemeinsamen Haltung im Geiste". "Uns beide verbindet, dass wir bei dem Thema schon immer die gleiche Meinung hatten und dass wir uns auch bestätigt gefühlt haben. Unabhängig von den Ämtern haben wir die Positionen, die wir heute vertreten, schon immer vertreten und sie wird auch immer mehrheitsfähiger", betonte Söder, während Kurz nickte.

Er setze auch "große Hoffnung" auf die am 1. Juli beginnende österreichische EU-Ratspräsidentschaft. "Wir glauben, dass da ein neuer Geist in Europa wehen kann, was das Thema Zuwanderung betrifft", sprach er sich für eine "Wende" aus. Konkret bekräftigte er die bekannten Forderungen nach einem stärkeren Schutz der EU-Außengrenzen sowie "Schutzzonen in Afrika". Sein Treffen mit Kurz sehe er auch als "ein Stück Rückendeckung aus Bayern" für die österreichische Position.

Kurz warnt vor Verschärfung der Flüchtlingskrise durch Asylstreit

Bundeskanzler Kurz warnte vor dem gemeinsamen Regierungstreffen vor einer weiteren Verschärfung der Flüchtlingskrise durch den deutschen Asylstreit. "Wir bereiten uns intensiv dafür vor", sagte Kurz nach seiner Ankunft in der oberösterreichischen Hauptstadt mit Blick auf die mögliche Zurückweisung von Flüchtlingen durch Deutschland.

"Wir müssen gerüstet sein dafür, dass die nationalen Grenzkontrollen überhaupt in Europa verstärkt werden, ausgehend von Deutschland", sagte der ÖVP-Chef. Er sei diesbezüglich "in intensivem Kontakt" mit dem Innen- und Verteidigungsminister, versicherte Kurz.

"Innerdeutsche Debatte"

Er betonte neuerlich, dass sich Österreich in die "innerdeutsche Debatte" nicht einmische, griff aber zugleich die bisherige Flüchtlingspolitik der deutschen Kanzlerin Angela Merkel frontal an. Diejenigen, die im Jahr 2015 die Grenzen geöffnet haben, "haben es verschuldet, dass es heute Grenzkontrollen gibt zwischen Österreich und Bayern, Ungarn und Österreich, Italien und Österreich, und die Situation vielleicht noch schlimmer wird", betonte er.

"Wenn die Diskussion in Deutschland etwas Gutes hat, dann, dass es jetzt eine neue Dynamik auf europäischer Ebene gibt, dass es wieder eine größere Chance gibt, dass endlich in der Europäischen Union sich etwas bewegt", sagte der Bundeskanzler. Er bestätigte zugleich Medienberichte, wonach es noch diese Woche ein Gipfeltreffen zwischen Merkel, ihm und weiteren EU-Regierungschefs geben könnte. Merkel bemüht sich angesichts des Ultimatums der CSU intensiv darum, durch bilaterale Flüchtlingsübernahmeabkommen zumindest eine rudimentäre "europäische Lösung" auf die Beine zu stellen.

Kein Interesse an einem Streit

Kurz versicherte, dass Österreich kein Interesse an einem Streit zwischen den deutschen Unionsparteien habe und sich wünsche, "dass es dort keine Reibereien gibt". "Was haben wir davon, wenn es Konflikte in anderen Ländern gibt", fragte er rhetorisch. "Wir wünschen uns eine geeinte Linie in Deutschland, ein gemeinsames Vorgehen. Ich sage klarerweise dazu, dass natürlich diese Diskussion über die Lösung der Migrationsfrage auch notwendig ist. Mann kann nicht verschweigen, dass nach wie vor zu viele Menschen nach Mitteleuropa weitergewunken werden", kritisierte er etwa angebliche Versuche, die sogenannte "Albanien-Route" zu verschweigen. Man könne nicht warten, "bis die Katastrophe wieder so groß wird wie 2015." Kurz sagte, dass die Migrationsfrage bei dem Treffen der beiden Regierungen "ganz oben auf der Tagesordnung stehen" werde.