"Ich halte meine Arbeit für hochpatriotisch"

Barbara Preitler ist Psychologin, Psychotherapeutin, Supervisorin und arbeitet als Lektorin an verschiedenen Universitäten. Ihre Schwerpunkte umfassen Psychotraumatologie, komplizierte Trauer, interkulturelle psychosoziale Betreuung und Krisen intervention in verschiedenen Projekten in Europa und Südasien. Zuletzt erschien im Studienverlag ihr Werk "An ihrer Seite sein. Psychosoziale Betreuung von traumatisierten Flüchtlingen". In dem Buch richtet sich Preitler an jene Menschen, die sich ehrenamtlich im Bereich der Flüchtlingsbetreuung engagieren, und bietet einen Leitfaden für den Umgang mit Geflüchteten.

© Benjamin Schacherl