"Längere Arbeit braucht mehr Erholung"

Ein Mann sitzt am Berliner Spreeufer in einer Hängematte.

Wien. Die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ rudern beim Arbeitszeitgesetz mit dem 12-Stunden-Tag und einer 60-Stunden-Woche zurück - aber nicht ganz. Es gibt nur ein Zugeständnis: Die "Freiwilligkeit" soll im Gesetzestext dezidiert festgeschrieben werden. Das bestätigte am Donnerstag ÖVP-Klubobmann August Wöginger der "Wiener Zeitung". Bei den Überstundenzuschlägen hingegen hört die Freiwilligkeit wieder auf. "Überstundenzuschläge gibt es nur, wenn die Mehrarbeit angeordnet wird", sagt Wöginger. Das ist bei Gleitzeit in der Regel nicht der Fall.

In einer Aussendung hielten Wöginger und Walter Rosenkranz, geschäftsführender Klubobmann der FPÖ, fest, dass der Acht-Stunden-Tag bleibe: "Wer freiwillig mehr arbeiten möchte, wird das in Zukunft können und somit entweder mehr Freizeit oder mehr Geld bekommen." Die Klubobleute richteten zudem einen Aufruf an alle Interessenvertreter, "sachlich zu bleiben, keinen falschen Jubel und keine Unwahrheiten zu verbreiten". Versichert wurde, dass noch die Stellungnahmen aus dem sogenannten Begutachtungsverfahren, das ÖVP und FPÖ selbst eingeleitet haben, berücksichtigt werden.





Das genügt den Arbeitnehmervertretern aber nicht, denn "Freiwilligkeit" sei relativ. Wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bittet, mehrmals länger als zehn Stunden zu arbeiten, und der Arbeitnehmer mehrmals ablehnt, wird er möglicherweise bald seinen Job los sein. Das gibt auch der Arbeits- und Sozialrechtler Wolfgang Mazal zu bedenken, dann stehe rasch eine Änderungskündigung im Raum. Dagegen wird aber fast nie geklagt.

12-Stunden-Tag

gibt es bereits

Ex-ÖGB-Präsident Erich Foglar hat zuletzt den Standpunkt des ÖGB so erklärt: Er sei für eine Flexibilisierung, wenn gleichzeitig die Arbeitszeit verkürzt werde. "Je höher die gewünschte Flexibilität ist, desto niedriger muss die Gesamtarbeitszeit sein. Eine Vereinbarung über drei mal 12 Stunden und vier Tage frei unterschreibe ich sofort", sagte er zuletzt im Interview mit der "Wiener Zeitung". Auch die Liste Pilz fordert jetzt ein Ende der 12-Stunden-Tag-Debatte, dafür die Einführung des 35-Stunden-Tages.

Im Übrigen wird der ÖGB nicht müde, darauf zu verweisen, dass schon jetzt unter bestimmten Voraussetzungen ein 12-Stunden-Tag möglich ist: bei erhöhtem Arbeitsbedarf, zur Verhinderung eines unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Nachteils und bei Beschränkung auf acht Wochen pro Anlassfall, der dreimal im Jahr sein kann - also beschränkt auf 24 Wochen im Jahr.