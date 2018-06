"Tür und Tor wird nicht geöffnet"

© Getty Images/Ikon Images/Gary Waters © Getty Images/Ikon Images/Gary Waters



Wien. Der Vorschlag von ÖVP und FPÖ zum neuen Arbeitszeitgesetz unterscheide sich von allem, was bisher da gewesen sei. "Es ist ein richtiger Vereinfachungsschritt, das Klein-Klein wurde ausgeräumt", sagt Franz Schrank, vormals Universitätsprofessor am Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Universität Wien sowie Leiter des Instituts für Wirtschafts- und Standortentwicklung der Wirtschaftskammer Steiermark, zur "Wiener Zeitung". Es gehe grundsätzlich nicht um mehr, sondern um flexiblere Arbeit. Um mehr Selbstbestimmung der Arbeitnehmer, aber auch um mehr innerbetrieblichen Freiraum.

Der Arbeitsrechtler geht davon aus, dass die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ keine großen Änderungen mehr an ihrem Entwurf vornehmen werden. Warum die Wirtschaft so auf diesen Schritt gedrängt hat, erklärt Schrank damit, dass es viele Schikanen gegeben habe. Er könne sich erinnern, dass es vor Ende der 80er Jahre kaum Anfragen zum Arbeitszeitgesetz gegeben habe. Begonnen habe das erst, als immer komplexere Regeln gekommen seien und vor allem die Strafen sich gemehrt hätten. Mit der neuen Regelung werde man nun auch in Spitzenzeiten ohne Vergehen auskommen. Die Vereinfachung sei eine Folge der strikten Kontrollen des Arbeitsinspektorats.





Fallen die Arbeitnehmer dann nicht um ihre Freizeit um? Nein, sagt Schrank. Man müsse beim Arbeitszeitgesetz immer das "Multitasking" im Kopf haben. Ja, es sei ein 12-Stunden-Tag und es seien auch 60 Stunden pro Woche möglich, aber: In 17 Wochen (also vier Monaten) darf der Wochendurchschnitt nicht über 48 Stunden liegen. Das gibt die EU-Richtlinie vor. Unberührt bleibe auch die Ruhezeit von elf Stunden. Das allerdings mit einer Ausnahme: In der Gastronomie darf die Ruhezeit auch auf mindestens acht Stunden werden, wenn es einen geteilten Dienst gibt, also eine lange Pause etwa am Nachmittag.

Wenn man die anderen Regeln also mitberücksichtige, sollte es zu keinen überbordenden Anforderungen an die Arbeitnehmer kommen, sagt der Arbeitsrechtler.

Aber fallen dann nicht alle Schranken, wird es nicht möglich, vor allem weniger qualifizierte Arbeitnehmer auszubeuten? Dem stehe die Geldbörse der Unternehmen entgegen, sagt Schrank. Denn Überstunden seien teuer, und außerdem greifen eben die anderen Regelungen: 11 Stunden Ruhezeit, durchschnittlich höchstens 48 Wochenstunden in vier Monaten.

Ein Elfer für die Gewerkschaft

"Für die Gewerkschaft war die Vorgangsweise der Koalitionsparteien allerdings ein aufgelegter Elfer", sagt Schrank. Denn das sei sehr plötzlich gekommen - allerdings nach einem jahrelangen Tauziehen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressenvertretern.