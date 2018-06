Kern: Volksbegehren ist "auch eine Variante"

Blick auf ein Werbeplakat der Industrielenvereinigung zum 12-Stunden-Tag. © APAweb / Robert Jäger Blick auf ein Werbeplakat der Industrielenvereinigung zum 12-Stunden-Tag. © APAweb / Robert Jäger



Wien. "Wenn alles was wir tun nicht wirkt, ist auch das eine Variante", sagte Kern am Freitagabend bei oe24.TV bzw. in der Samstagsausgabe von "Österreich" zu der Möglichkeit eines Volksbegehrens gegen den 12-Stunden-Tag. Jetzt solle man aber erst die verschiedenen Aktionen abwarten, die ÖGB-Demonstration am 30. Juni und die SPÖ-Online-Petition.

Derzeitiger Gesetzesentwurf ist "eine glasklare Verschlechterung"

Auch für Gespräche stehe er immer zur Verfügung. Flexibles Arbeiten müsse aber arbeitnehmerfreundlich sein. Laut dem derzeitigen Gesetzesentwurf zum 12-Stunden-Tag würde es jedoch eine "glasklare Verschlechterung" für die Arbeitnehmer geben, weil eine ganze Ebene, die Betriebsräte, wegfallen würden. "Wenn der Einzelne dem Unternehmer gegenübertritt, ist er immer in der schwächeren Position".

Er selbst werde am kommenden Samstag auch an der Großdemonstration in Wien teilnehmen, kündigte Kern an. Es sei aber eine Demonstration der Gewerkschaft.