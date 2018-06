Das große "Aufräumen"

Wien. Hat Innenminister Herbert Kickl von den Freiheitlichen in der Causa um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Druck auf die Justiz ausgeübt und war sein Kabinett an der Affäre beteiligt? Diese Frage hat am Wochenende wieder an Brisanz gewonnen, als Auszüge aus einem Aktenvermerk der leitenden Staatsanwältin öffentlich wurden, laut denen der Generalsekretär im Innenministerium, Peter Goldgruber, angegeben haben soll, dass Kickl ihn beauftragt habe, im Ressort "aufzuräumen".

Das Innenministerium wies die Vorwürfe am Montag zurück. Es entspreche nicht den Tatsachen, so Goldgruber. "Bei Aktenvermerken handelt es sich nicht um Sitzungsprotokolle, die sämtliche Teilnehmer auf ihre Korrektheit überprüfen können, sondern nur um einseitige Wahrnehmungen, die nicht zwingend den Gesprächsinhalt und die Wortwahl korrekt und frei von eigenen Interpretationen wiedergeben." Die Staatsanwaltschaft äußerte sich dazu am Montag nicht.





"Korrupt wie noch nie"

Demgegenüber steht aber der von "profil" veröffentlichte Aktenvermerk vom 19. Jänner dieses Jahres, laut dem sich Goldgruber wie folgt äußerte: "Goldgruber: Er habe vom Minister den Auftrag, das BMI aufzuräumen. Er ist der Meinung, das BMI ist derzeit so korrupt wie noch nie, und die Hauptprotagonisten der kriminellen Organisation im BMI hätten es verstanden, die internen Strukturen so zu gestalten, dass sich die Macht in den Händen einiger weniger konzentriere." Goldgruber gab an, er sei mit dem "Aufräumen" vom Innenressort beauftragt worden. Innenminister Kickl leugnete bisher, in dieser Causa eine Rolle gespielt zu haben.

Dass es im Vorfeld der Hausdurchsuchungen vertrauliche Gespräche gegeben habe, sei eine "Tatsache", so Goldgruber, der darin aber nichts Ungewöhnliches sieht. "Gespräche zwischen Polizisten und Staatsanwälten sind ein völlig normaler und vorgesehener Vorgang bei Ermittlungen" und ein "Beitrag zur Aufklärung". Daraus "eine Drucksituation konstruieren zu wollen", sei "absurd". Die Hoheit über das gesamte Ermittlungsverfahren liege bei der Staatsanwaltschaft und es sei "eigentlich ein dreister Ansatz zu behaupten, dass die unabhängige Justiz aufgrund von äußerem Druck reagieren würde".

Die Oppositionsparteien SPÖ, Neos und Liste Pilz haben unterdessen am Montag die Aktenlieferungen an den BVT-Untersuchungsausschuss als "ungenügend" und überzogen geheim eingestuft kritisiert. Peter Pilz warf Innenminister Kickl "gezielte Sabotage" vor. Laut SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer will man nun in der Präsidiale eine Lösung erreichen - dafür braucht man aber die Regierungsparteien.

Wie das Parlament vergangene Woche bekanntgegeben hat, haben von den 32 zur Aktenlieferung aufgeforderten Stellen insgesamt nur 13 Unterlagen übermittelt. Mit 68.000 Seiten ist es auch deutlich weniger Material als bei früheren Untersuchungsausschüssen. Die Aktenlieferungen seien "ungenügend" erfolgt, kritisierte Krainer. Teilweise gebe es auch Schwärzungen, etwa Sachbearbeiter in Innenministeriums-Akten, weshalb die Ersteller von Dokumenten nicht als Zeugen geladen werden können.

Problem mit Akten-Schwärzung

Um dem Problem der Schwärzungen entgegenzuwirken, wurde vor ein paar Jahren eine "Informationsordnung" erlassen, die es den Ministerien erlaubt, sensible Akten in Geheimhaltungsstufen einzuteilen. Allerdings dürfte von dieser Möglichkeit ausufernd Gebrauch gemacht worden sein. 90 Prozent jener Akten, die "klassifiziert" wurden, seien zu hoch eingestuft, so die Opposition.

Vom ÖVP-Klub hieß es auf APA-Anfrage, dass man für Transparenz eintrete und Aufklärung ermöglichen wolle. Gleichzeitig müssten schutzwürdige Interessen der Republik gewahrt bleiben. Die Opposition solle Vorschläge mache. Ablehnend reagierten hingegen die Freiheitlichen: U-Ausschuss-Fraktionsführer Hans-Jörg Jenewein betonte in einer Aussendung, dass für die FPÖ eine Aufweichung der Vertraulichkeitsstufen keinesfalls infrage komme.