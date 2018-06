Grenzsignale

Spielfeld/Wien. (rei/apa) "Nach einer sehr wendigen, aktiven und sprungbereiten Großkatze" sei die neue Grenzschutzeinheit "Puma" benannt, die am Dienstag am Grenzübergang Spielfeld erstmals einen realen Einsatz trainierte. Mehr als 500 Polizisten sowie 220 Soldaten des Bundesheeres übten, wie mit verschiedenen Szenarien, bei denen Migranten über die Grenze nach Österreich drängen, umgegangen werden soll. Auch zwei Blackhawk-Hubschrauber, Pandur-Radpanzer, ein Bodenüberwachungsradar und eine Aufklärungsdrohne kamen zum Einsatz.

Die martialisch anmutenden Bilder, die FPÖ-Innenminister Herbert Kickl und FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek am Dienstag aus Spielfeld in die europäische Öffentlichkeit und darüber hinaus sendeten, sind beabsichtigt. Es gelte eben nicht, auf die aktuelle Situation zu reagieren, sondern auf "mögliche Szenarien" vorbereitet zu sein, sagte Kickl auf die Frage, ob ihm bewusst sei, dass es kaum Zurückweisungen von Geflüchteten von Österreich nach Slowenien gebe. Für Kickl gibt es trotzdem "keine Garantie, dass sich Ereignisse wie im Jahr 2015 nicht wiederholen".





Angesichts des großen Medienandrangs dürfte das Vorhaben der FPÖ-Minister gelungen sein. Die Reaktion vor allem der internationalen Medien fiel allerdings recht gemischt aus.

Slowenien protestiert

"Die Zahl der Flüchtlinge, die direkt an der Grenzen stehen, ist praktisch null", zitiert etwa die Deutsche Presseagentur DPA den Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark, Fritz Grundnig.

Keineswegs erfreut über die Übung zeigte sich Sloweniens Premierminister Miro Cerar. Slowenien schütze die Schengen-Außengrenze adäquat, sagte Cerar gegenüber internationalen Pressevertretern. Die Übung nannte er "überflüssig und auch provokativ". Die Übung wäre nur dann berechtigt, wenn es einen Andrang von Migranten an der Grenze geben würde. Aktuell gebe es aber "keinen bemerkenswerten Zustrom von Flüchtlingen von Slowenien nach Österreich", so Cerar. Slowenien sei "bemüht, das Funktionieren des Schengen-Systems zu erhalten".

Vorgeführt wurden verschiedene Szenarien: Von anfangs friedlichen Grenzgängern, die in die in einem Großzelt untergebrachten Registrierungsstellen gelotst wurden, bis hin zum Umgang mit einer aufgebrachten Menschenmenge, dargestellt von Polizeischülern. Vier Hubschrauber des Bundesheeres simulierten das Heranbringen weiterer Einsatzkräfte. Im Notfall könnten so innerhalb einer Stunde zusätzliche Beamte der Polizei oder des Bundesheeres nach Spielfeld gebracht werden, aus Salzburg in rund eineinhalb Stunden.

Für heftige Kritik, nicht nur in den sozialen Medien, sorgte das Motto der Veranstaltung: "ProBorders" - "Für Grenzen" - erinnert an einen gerne gebrauchten Slogan der vom Verfassungsschutz beobachteten rechtsextremen Identitären Bewegung. Innenminister Kickl war in der Vergangenheit teils für zu wenig Distanz zu der Gruppierung kritisiert worden: So trat er 2016 - damals noch als FPÖ-Generalsekretär - am rechten Kongress der "Verteidiger Europas" als Gastredner auf, bei denen auch die Identitären teilnahmen.