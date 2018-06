Mildere Strafen für Unternehmen am Weg

Justizminister Josef Moser von der ÖVP will eine deutliche Lockerung der Verwaltungsstrafverfahren. © APAweb, Herbert Pfarrhofer Justizminister Josef Moser von der ÖVP will eine deutliche Lockerung der Verwaltungsstrafverfahren. © APAweb, Herbert Pfarrhofer



Wien. (jm/sir) Die Regierung will die Verwaltungsstrafverfahren reformieren, was so viel bedeutet wie: lockern. Die entsprechende Novelle wurde am Mittwoch vom Verfassungsausschuss des Nationalrats ins Plenum geschickt. Sie enthält das zwingende Prinzip "Beraten statt Strafen". Demnach soll bei geringfügigen Verwaltungsübertretungen erst im Wiederholungsfall Strafe gezahlt werden müssen. Die unter Arbeitnehmervertretern höchst umstrittene Abschaffung des Kumulationsprinzips, wonach es für Firmen ab 2020 nur noch eine einzelne Strafe für mehrere Vergehen der selben Art geben soll, ist vorerst aus dem Gesetzestext gestrichen worden. Dieses soll aber noch vor dem Sommer den Ministerrat passieren, so das Justizministerium.

Gelten soll das Prinzip "Beraten statt Strafen" bei erstmaligen Delikten ohne Vorsatz. Als Beispiel nannte das Justizministerium etwa Meldeverstöße bei der Sozialversicherung. Sollte ein Unternehmer die Meldung eines Mitarbeiters etwas zu spät durchführen, ansonsten aber alles korrekt sein, soll es keine Anzeige geben. Laut Novelle soll der Unternehmer von der Behörde beraten werden und ist "schriftlich unter Angabe der festgestellten Sachverhalte aufzufordern, innerhalb einer angemessenen Frist" sein Vergehen zu korrigieren.





"Auffassung unzutreffend"

Im Begutachtungsverfahren ist der geplante "Beratungs-Paragraf" zwar grundsätzlich von den Bundesländern (bzw. den Ämtern der jeweiligen Landesregierungen) für sinnvoll erachtet worden, aber mit der Einschränkung, dass dadurch der Verwaltungsaufwand für die Behörden deutlich steige. Es gebe, so schreibt es Vorarlberg, "beratungsresistente" Beschuldigte. In diesen Fällen muss es dann heißen "Beratung und Strafe"; es liege auf der Hand, dass dadurch ein deutlicher Verwaltungsmehraufwand entstehe. Auch der Hinweis, dass es bereits jetzt die Möglichkeit einer Ermahnung gebe, fand sich in den Stellungnahmen. Eingegangen sind ÖVP und FPÖ auf diese Bedenken jedoch nicht. Laut den Regierungsparteien wird sich durch die Beratungstätigkeit insgesamt kein Mehraufwand ergeben, da künftig weniger Verwaltungsstrafverfahren zu führen seien. Dem widerspricht aber die Steiermark. Das Amt der Landesregierung schreibt: "Die Auffassung, die Einführung dieser Bestimmung verursache keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand, ist unzutreffend".

Kritik der Arbeitnehmer

Vorerst nicht im Gesetzestext ist die Abschaffung des Kumulationsprinzips. Dieses besagt, dass bei Verwaltungsdelikten jedes Vergehen einzeln bestraft werden kann. Damit werden etwa Arbeitszeitverletzungen in Konzernen, die mehrere tausend Mitarbeiter beschäftigen, härter bestraft als kleinere Firmen mit weniger Mitarbeitern. Das kritisiert die Wirtschaftskammer. Unverhältnismäßig hohe Verwaltungsstrafen könnten für Unternehmen existenzbedrohend sein.

Ab 2020 soll es nur noch eine einzelne Strafe geben, wenn durch ein Vergehen die selbe Vorschrift mehrmals verletzt wird. Arbeiterkammer, Gewerkschaft kritisieren diese außerordentliche Strafmilderung für Unternehmen wiederum. Arbeits- und Sozialrechtsverletzungen könnten so zum Kavaliersdelikt, Schwarzarbeit und Unterentlohnung zahllos werden, wird befürchtet. Auch dass ab 50.000 Euro Strafhöhe künftig die Unschuldsvermutung gelten soll, schütze Großbetriebe, moniert die Arbeiterkammer.