Mehr Geld und Studienplätze gefordert

© apa/dpa/Friso Gentsch © apa/dpa/Friso Gentsch



Wien. Vor 24 Jahren, als die ersten zehn Fachhochschul-Studiengänge starteten, wurden diese von rund 700 Studierenden besucht - heute sind es 456 Studiengänge mit mehr als 51.500 Studierenden an 21 Fachhochschulen (FH). Die Bundesförderung sei in diesem Zeitraum allerdings nur zweimal erhöht worden, sagte Raimund Ribitsch, Präsident der Fachhochschulkonferenz, am Mittwoch vor Journalisten. Das entspreche einer Anhebung von insgesamt 18 Prozent. Die Inflationsrate stieg hingegen um 40 Prozent an.

Wie es mit den Fachhochschulen weitergehen wird, ist allerdings mehr als ungewiss. Denn morgen, Freitag, läuft mit Ende dieses Studienjahres der aktuelle Fachhochschul-Entwicklungsplan aus. Einen neuen habe Bildungsminister Heinz Faßmann noch nicht einmal vorgelegt, so Ribitsch. Faßmann kündigte bei einem anderen Termin das neue Regelwerk für nächstes Jahr an.





Der Andrang ist groß

"Wir fordern eine regelmäßige Valorisierung der Bundesförderung, um die Qualität und das Personal halten zu können, den Ausbau des Fachhochschul-Sektors und die Sicherstellung der Forschungsfinanzierung", sagte Ribitsch. Zudem soll die Förderung pro Studienplatz erhöht werden. Derzeit erhalten die Fachhochschulen pro Studienplatz jährlich zwischen 6970 und 8850 Euro. Der Fördersatz steigt dabei vor allem mit dem Technikanteil des Studiums. Der Bund zahlt grundsätzlich 90 Prozent dazu, den Rest die Fachhochschule selbst beziehungsweise das jeweilige Bundesland oder Partner aus der Wirtschaft.

Der Andrang sei groß, so Ribitsch weiter: Aktuell weise man rund 50.000 Studienwerber pro Jahr ab - will man das vom Wissenschaftsrat empfohlene Ziel, mittelfristig 30 und langfristig 60 Prozent der Studienplätze an FH zu haben, erreichen, müssten zusätzlich 1200 Studienplätze pro Jahr entstehen. Der Wissenschaftsrat ist das gesetzlich eingerichtete Beratungsgremium des Fachministers sowie des Parlaments.

Die letzte Ausschreibung 450 neuer Anfängerstudienplätze ab Herbst 2018 sei österreichweit zehnfach überbucht gewesen, ergänzte die Rektorin der Grazer FH Campus 02, Kristina Edlinger-Ploder. Von Faßmann erwarte sie sich "eine Verbreiterung des Horizonts": Der Bildungsminister sei - obwohl Ex-Vizerektor der Uni Wien - "für alle Hochschulsektoren zuständig".

Betrachtet man die Universitäten, so wurde im Vorjahr beschlossen, deren Budget deutlich zu erhöhen. Konkret um 1,35 Milliarden Euro für 2019 bis 2021, was 450 Millionen Euro pro Jahr entspricht. Für den Ausbau der Fachhochschulen soll es 2019 ein Plus von 25 Millionen Euro geben. Mit rund 280.000 gibt es zwar fünfmal mehr Studierende an den Unis als an den FH. Die Differenz bei Mitteln ist aber noch größer, Ribitsch spricht deshalb von einem "Missverhältnis, das wir nicht nachvollziehen können".