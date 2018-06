Teilzeit bringt die Pension in Gefahr

Wien. Nach der Generalversammlung der Pensionsversicherungsanstalt haben Obmann Manfred Anderle und Generaldirektor Winfried Pinggera gute Nachrichten zu verkünden. Nicht nur die Anzahl der Pensionen ist 2017 in Österreich um 0,8 Prozent auf 1,94 Millionen gestiegen. Auch die Anzahl der Pflichtversicherten ist um 2,3 Prozent auf 3,3 Millionen gewachsen. Aktuell kommen also auf 1000 Versicherte, die Beiträge einbezahlen, 585, die Geld erhalten - im Jahr davor waren es 594: "Und die Schere geht weiter auf", freut sich Pinggera.

Eine Folge davon: Den 30,52 Milliarden Euro an Pensionsausgaben standen vergangenes Jahr 30,51 Milliarden an Einnahmen aus Beiträgen gegenüber.





Ist das Pensionssystem also auch in den kommenden Jahren sicher? "Wir sind guter Dinge", antwortet Pinggera. Schließlich komme es auf die Entwicklung der Beitragsgrundlage an; soll heißen: Nicht nur die Anzahl der Versicherten ist einscheidend, sondern auch, ob sie eine Beschäftigung haben, und wie diese entlohnt ist. "Viel Arbeitslosigkeit und Mac-Jobs bringen dem Pensionssystem wenig." Beschäftigung mit guter Entlohnung dagegen schon - eine gute wirtschaftliche Entwicklung füllt also nicht nur die Geldbörse der Arbeitnehmer, sondern auch die Kassen der Pensionsversicherungsanstalt.







Es gibt aber auch weniger gute Nachrichten, zwar nicht für alle Pensionisten, aber für viele Frauen, die im Durchschnitt eine deutlich niedrigere Pension als ihre Altersgenossen erhalten.

Gute - und weniger gute Nachrichten für Pensionisten

Generell hat sich 2017 für die Pensionisten gelohnt: Die 1,4 Millionen Alterspensionen sind im Durchschnitt gegenüber dem Jahr davor um 1,6 Prozent auf 1266 Euro gestiegen. "Die Pensionserhöhung im letzten Jahr war sehr ordentlich, also eine sehr, sehr gute Nachricht für Pensionisten", sagt Pinggera. Die PVA warnt zwar davor, gute Pensionen bei Erhöhungen nicht zu sehr zu benachteiligen und das Versicherungsprinzip auszuhöhlen, noch aber sei das nicht soweit. Pensionisten mit einer langen Versicherungsdauer erhielten im Durchschnitt sogar 2272 Euro, damit um 12,3 Prozent mehr als 2016.

Die etwas über 800.000 Frauen mit Alterspensionen allerdings erhielten deutlich weniger als die knapp 600.000 Männer: Konkret standen 2017 durchschnittliche 1004 Euro Pension von Frauen 1622 Euro von Männern gegenüber - und das, obwohl die Alterspensionen beider Geschlechter gegenüber 2016 gleichermaßen um jeweils 1,6 Prozent gestiegen sind.

Kinderkarenz schadet heute weniger - sofern sie kurz ist