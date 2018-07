Kritik an Akten-Klassifizierung

© APA/HANS PUNZ © APA/HANS PUNZ



Wien. Der Untersuchungsausschuss zur BVT-Affäre kommt in die Gänge, noch diese Woche könnten erste Zeugenladungen beschlossen werden. Die Befragungen ab September drohen allerdings zu einem großen Teil unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit abzulaufen, sind die gelieferten Akten doch zu mehr als 80 Prozent klassifiziert angeliefert worden. Kritik kommt deshalb von der U-Ausschuss-Vorsitzenden und Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ). Die Klassifizierungspraxis sieht Bures "sehr kritisch". In einer Pressekonferenz am Dienstag stellte Bures die beiden Verfahrensrichter Eduard Strauss und Wolfgang Pöschl sowie die Verfahrensanwälte Arthur Mikesi und Wolfgang Schupfer vor.

Sie selbst hat den Vorsitz als Zweite Präsidentin des Nationalrats inne, weil Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zuvor Innenminister war und Spekulationen über etwaige Unvereinbarkeiten ausweichen wollte.





Präsidiale kann umstufen

Bis 2. Juli sind 76.169 Seiten eingetroffen, und davon wurden nur 19,3 Prozent von den abliefernden Stellen nicht einer der vier Geheimhaltungsstufen unterworfen, so Bures. In die Stufe 1 ("eingeschränkt"; teilweise medienöffentliche U-Ausschuss-Verhandlung) fallen 61,4 Prozent, in Stufe 2 ("vertraulich"; nur vertrauliche Sitzung) 18,4 Prozent, in Stufe 3 ("geheim"; nur geheime Sitzung) 0,6 Prozent, und als "streng geheim" (ebenfalls geheime Sitzung) 0,3 Prozent.



Verfahrensrichter Pöschl und Stellvertreter Strauss (li.), Vorsitzende Bures, Verfahrensanwalt Mikesi und Stellvertreter Schupfer. © apa/Punz Verfahrensrichter Pöschl und Stellvertreter Strauss (li.), Vorsitzende Bures, Verfahrensanwalt Mikesi und Stellvertreter Schupfer. © apa/Punz



Bures zeigte sich damit unzufrieden. Sie erinnerte an die Millionen Aktenseiten bei früheren Ausschüssen, bei denen nur 40 Prozent (beim letzten Eurofighter-Ausschuss) oder gar nur 6,5 Prozent (Hypo) klassifiziert waren. Die Ausschussvorsitzende wünscht sich, dass möglichst viel öffentlich abgehandelt werden kann. Wie in der Pressekonferenz erläutert wurde, kann der Nationalratspräsident nach Beratung in der Präsidiale Umstufungen in den Klassifizierungen vornehmen. Ist die betreffende Stelle, etwa das Innenministerium, damit nicht einverstanden, kann sie sich an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) wenden, der dann letztendlich entscheidet. Vorerst gibt es laut Bures Gespräche mit dem Justizministerium; Sobotka sei bereits mit dem Innenministerium in Kontakt.

Wohl nicht zufällig angesichts jüngster FPÖ-Attacken gegen Journalisten unterstrich Bures die Bedeutung freier und starker Medien. "Politische Aufklärung braucht auch eine unabhängige Berichterstattung und braucht eine kritische mediale Auseinandersetzung mit dem Thema", sagte sie. Verfahrensrichter Eduard Strauss zeigte sich geehrt, dass er für seine Rolle ausgewählt wurde, obwohl er noch gar nicht pensioniert sei. Für seine Tätigkeit im U-Ausschuss ist er als Senatspräsident des Oberlandesgerichts Wien dienstfrei gestellt. Seine Aufgabe sei es, "eher kalmierend zu wirken als aufputschend".

Ermittlungen eingestellt

Geplant ist, dass der BVT-Ausschuss - in Abstimmung mit dem gleichzeitig beginnenden Eurofighter-Ausschuss - im 14-Tages-Rhythmus zusammentreten soll, und zwar jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gab indes bekannt, dass von Ermittlungen gegen Wolfgang Preiszler, Chef der Einsatzgruppe Straßenkriminalität EGS, die bei der Hausdurchsuchung im BVT am 28. Februar zum Einsatz kam, Abstand genommen wurde. Preiszler, der gleichzeitig FPÖ-Gemeindepolitiker ist, hatte 2016 rassistische Kommentare auf Facebook geteilt. Die Gründe der Einstellung sind laut Staatsanwaltschaft einerseits Verjährung, andererseits das Fehlen von Tatbeständen.