Prozessauftakt gegen Identitäre Bewegung

Graz. Gleich 17 Mitglieder der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB) stehen ab Mittwoch in Graz vor Gericht. Ihnen wird Verhetzung und Mitgliedschaft bzw. Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen (die "Wiener Zeitung" berichtete). Im Fokus der jahrelangen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz stehen allerdings auch die Vereine der sogenannten "Neuen Rechten" zuzurechnenden rechtsextremen Gruppierungen - auch jener Verein, der hinter dem von Identitären betriebenen Online-Versandhandel "Phalanx Europa" steht. Beschuldigt sind zehn führende Mitglieder, sieben weitere sind als Sympathisanten einzustufen.

Nicht nur unter Strafrechtsexperten, auch seitens der Politik sorgt die Anklage wegen Paragraf 278 kriminelle Vereinigung für Kritik. "Da muss man sehr aufpassen, dass nicht die Gesinnung bestraft wird", warnt beispielsweise Neos-Justizsprecherin Irmgard Griss. "Wenn es in erster Linie darum geht, Ideen zu verbreiten, ist das ein zu scharfes Schwert. Man sollte nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen", hält die frühere OGH-Präsidentin wenig von der Anklage als kriminelle Vereinigung. SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim kritisiert, dass die Regierung in der kommenden Strafrechtsnovelle vorhabe, die ausdrückliche Ausnahme von zivilgesellschaftlichen Organisationen von Terror-Delikten wieder zu streichen. Die Identitären-Anklage hält auch Jarolim für "überzogen". Für die Rechtsextremen hege er zwar "keine Sympathien", aber "entweder gilt etwas oder es gilt nicht, und zwar für alle".

Kritik kommt auch vom Strafrechtsexperten Helmut Fuchs. Dieser will in der Anklageschrift nichts erkennen, was auf den Tatbestand der Verhetzung hindeute.

Tatbestände "sehr weit gefasst"

Dies bedeute Aufrufen zur Gewalt - was nicht behauptet werde - oder Aufstacheln zu Hass, wobei schon der Paragraf "sehr unbestimmt" formuliert sei und nicht, was eigentlich geboten wäre, ganz klar sage, was verboten ist. Also müsse die Sache "ganz konkret ausgelegt" werden, "sonst besteht Gefahr, dass es zum politischen oder Gesinnungs-Strafrecht wird und ideologisch verwendet werden könnte". Eine kriminelle Vereinigung liegt laut Paragraf 278 nur dann vor, wenn ein Zusammenschluss von Personen darauf ausgerichtet ist, Verbrechen, erhebliche Gewalttaten, schwere Sachbeschädigungen, Diebstähle, Betrügereien, Bestechung, Terror-Finanzierung, Schlepperei, Geldwäscherei oder Geldfälscherei oder eben Verhetzung zu begehen.

Auch der Verfassungsrechtler Bernd-Christian Funk bemängelt, dass die Tatbestände der kriminellen Vereinigung und Verhetzung "sehr weit gefasst" sind - und "in Richtung des Gesinnungsstrafrechts" weisen. Die Staatsgewalt sollte da sehr zurückhaltend sein und nur dort einschreiten, wo es handfeste Straftaten gibt. Rechtsextremismus-Experten befürchten, dass die Anklage zu einer ideologischen Festigung im Milieu führen könnte.