"Ein Leuchtturmprojekt"

Wien. (apa/pech) Gegen die Stimmen von SPÖ und Liste Pilz ist am Mittwoch vom Nationalrat der "Familienbonus Plus" mit dem Jahressteuergesetz beschlossen worden. Ab 1. Jänner 2019 steht demnach ein Absetzbetrag von bis zu 1500 Euro pro Kind und Jahr zur Verfügung, wenn ausreichend Einkommensteuer bezahlt wurde. Weiters im Jahressteuergesetz ist unter anderem eine Abschaffung der Gebühr für Bürgschaftserklärungen enthalten.

Die Debatte im Nationalrat verlief entlang den Grenzen zwischen Regierung und Opposition. ÖVP-Klubobmann August Wöginger sprach von einem Leuchtturmprojekt der Bundesregierung, der größten steuerlichen Entlastung für Familien mit Kindern seit Jahrzehnten. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) unterstrich, dass man auch auf die Allein- und Geringverdiener Bedacht genommen habe, bekämen diese doch 250 Euro pro Jahr und Kind. Dass die Hauptadressaten der Entlastung die Mittelstandsfamilien sind, wurde von der ÖVP nicht bestritten.





FPÖ-Abgeordneter Hermann Brückl sah einen Paradigmenwechsel weg vom falschen sozialdemokratischen Zugang, wonach die Zukunft der Gesellschaft nicht von "unseren Kindern", sondern von der Zuwanderung abhänge. Ziel der FPÖ sei es dagegen, die einheimische Bevölkerung zu entlasten. Da doch eine große Zahl an Menschen von der Entlastung profitieren wird, gaben die Neos ihre Zustimmung. Unkritisch gegenüber der Familienpolitik der Koalition ist man deshalb aber nicht. Neos-Abgeordneter Michael Bernhard sieht den Versuch, durch die Hintertür eine Familienbesteuerung einzuführen.

Hier hakte auch die SPÖ ein. Finanzsprecher Jan Krainer rechnete vor, was man mit den Aufwendungen für den Bonus sonst machen könnte - nämlich ein zweites Gratis-Kindergartenjahr für alle mit einem zweiten Pädagogen pro Gruppe plus 10- bis 20-prozentiger Gehaltserhöhung plus Öffnungszeiten, die den realen Gegebenheiten entsprächen.

Liste Pilz-Klubobmann Bruno Rossmann kritisierte, dass der Familienbonus die oberen Einkommensschichten begünstige. Damit werde die Einkommensschere weiter geöffnet.

Im Folgenden die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was ist der

Familienbonus?

Der Familienbonus ist ein Absetzbetrag in Höhe von 1500 Euro pro Kind und Jahr bis zum 18. Lebensjahr. Für Kinder ab 18 Jahren gibt es einen reduzierten Familienbonus von 500 Euro jährlich, wenn für dieses Kind Familienbeihilfe bezogen wird. Laut Finanzministerium werden 950.000 Familien oder 1,6 Millionen Kinder profitieren.

Was passiert mit Kinderfreibetrag und Kinderbetreuungskosten?