"Niemand will einen Richterstaat"

Wien. Seit Februar ist Brigitte Bierlein (69) die erste Frau an der Spitze des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), auf Vorschlag der Regierung und durch Ernennung des Bundespräsidenten. Sie begann 1975 als Richterin am Bezirksgericht Innere Stadt. Dann wechselte sie zur Staatsanwaltschaft und stieg bis zur Oberstaatsanwältin der Oberstaatsanwaltschaft auf. Seit 2002 ist Bierlein eines der 14 VfGH-Mitglieder, seit 2003 Vizepräsidentin - auch hier war sie die erste Frau, wie zuvor schon als Generalanwältin der Generalprokuratur.

"Wiener Zeitung": Der VfGH hat soeben verfügt, dass es neben den traditionellen Geschlechtern männlich und weiblich ein drittes geben muss. Muss, wer sich dafür entscheidet, dann auch zum Bundesheer oder Zivildienst, zu dem nur Männer verpflichtet sind?





Brigitte Bierlein: Wir haben lediglich entschieden, dass das Personenstandsgesetz, in dem nur der Begriff "Geschlecht" festgehalten ist, Spielraum für Interpretationen gibt - und damit die Möglichkeit einer dritten Variante. Es kommt dabei wesentlich auf die biologische Entwicklung an. Wie man bei solchen Fällen dann mit der Wehrpflicht umgeht, ist Sache des Vollzugs. Ich gebe zu, dass das durchaus nicht ganz einfach werden könnte. Eine Eintragung als intersexuelle Person, nur, um der Wehrpflicht zu entgehen, kommt aber nicht in Frage.

Sie berufen sich auf körperliche Kriterien. Aber Rechtsprechung und Gesetze rücken die Interessen des Einzelnen immer stärker in den Fokus. Was, wenn der Wunsch bestimmend wird, das eigene Geschlecht autonom zu bestimmen?

Es ist schwierig zu wissen, wie sich die Rechtsprechung entwickeln wird. Richtig ist jedenfalls, dass Verfassungsgerichte üblicherweise für Offenheit und Liberalität eintreten.

Woher kommt die progressive gesellschaftspolitische Ausrichtung der meisten Höchstgerichte?

Ich denke, das ist im Wesen der Verfassungsgerichtsbarkeit angelegt, weil man hier eher in die Zukunft als in die Vergangenheit gerichtete Fragen behandelt.

Eine Entwicklung wie aktuell in den USA, wo der "Supreme Court" in eine stramm konservative Bastion umgewandelt wird, halten Sie in Österreich für ausgeschlossen?

Jedes Verfassungsgericht ist zwangsläufig an der Grenze zwischen Politik und Recht angesiedelt. Das ist auch in Österreich so, wo die Bundesregierung Präsident, Vizepräsident und sechs weitere Mitglieder vorschlägt und National- sowie Bundesrat je drei Richter nominieren. Trotzdem wird im VfGH volle Unabhängigkeit gelebt. Als wesentlich für diese Unabhängigkeit erachte ich den Umstand, dass wir keine "dissenting opinion" haben, dass also Richter, die gegen die Mehrheit stimmen, ihr Votum nicht öffentlich machen. Es stärkt die Unabhängigkeit, wenn nicht nach draußen dringt, wie welcher Richter gestimmt hat. Ich kann über das Abstimmungsverhalten einzelner Mitglieder daher nicht sprechen. Nur so viel: Dieses Verhalten entspricht nicht immer dem, was man den Richtern von außen zuschreiben würde.