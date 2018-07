IKG befürchtet Verbot koscheren Fleischs

Koscheres Fleisch wie in dieser Vitrine könnte in Wien bald Mangelware werden, geht es nach den Plänen des niederösterreichischen FPÖ- Landesrats Gottfried Waldhäusl .

St. Pölten. Die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) sorgt sich wegen eines möglichen Verbots koscheren Fleischs in Niederösterreichs, wie die WZ-Bloggerin Alexia Weiss berichtete. Demnach habe die Abteilung Naturschutz in der Landesregierung neue Richtlinien in Sachen Schächten vorgeschlagen.

In der Abteilung für Tierschutz des Amts der niederösterreichischen Landesregierung wurde am Dienstag auf Anfrage der "Wiener Zeitung" das Bestehen eines solchen Erlass-Entwurfes bestätigt, der Erlass sei aber noch nicht rechtskräftig. Der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl betonte zudem in einer der Wiener Zeitung übermittelten Stellungnahme: "Aus der Sicht des Tierschutzes wäre Schächten für mich generell abzulehnen." Alles, was gesetzlich möglich sei, um das Schächten einzudämmen, lasse man nun prüfen. "Es ist nicht einzusehen, warum Wiener nach Niederösterreich fahren und hier tausende Tiere schächten lassen. Wir prüfen, ob der Bedarf des Fleisches an den Wohnsitz gekoppelt werden kann. Wir sind in Niederösterreich nicht dazu da, um den Wienern das geschächtete Fleisch zur Verfügung zu stellen", so Waldhäusl.

IKG-Präsident Deutsch ging in seinen Befürchtungen noch weiter. Künftig dürften nur mehr Juden und Jüdinnen koscheres Fleisch kaufen, die zuvor namentlich erfasst wurden und die nachweisen könnten, dass sie immer koscher essen, "denn das Recht der freien Religionsausübung sei nur ein individuelles". Seitens des Amts werde nämlich argumentiert, man wisse, dass es religiöse und nicht so religiöse Juden gäbe.