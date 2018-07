EU-Behörde gegen Lohndumping

Wien. (dg) Am Donnerstag und am Freitag tagt im Rahmen des EU-Vorsitzes der informelle Rat der EU-Sozialminister in Wien. Die SPÖ-Politiker Jörg Leichtfried und Josef Muchitsch forderten am Dienstag vor Journalisten abermals von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ), sich gegen Lohn- und Sozialdumping und für die Errichtung einer europäischen Arbeitsschutzbehörde einzusetzen. Diese solle bestenfalls in Wien ansässig sein.

Die Idee für diese neue EU-Behörde kommt von der EU-Kommission. Ihre Aufgaben sollten das Vermitteln zwischen den EU-Ländern in arbeitsrechtlichen Fragen, das Durchsetzen von Sanktionen und die gemeinsame Kontrolle sein. Anlass für eine solche Agentur gebe es aus der Sicht Muchitschs und Leichtfrieds allemal. 1,7 Millionen EU-Bürger pendeln täglich zum Arbeiten in ein anderes EU-Land. Im Vorjahr gab es 300.000 Entsendungen von Arbeitskräften aus einem anderen EU-Land nach Österreich. In jedem zweiten Fall könne Lohn- und Sozialdumping festgestellt werden. Sprich: Es wurde nicht der gesetzlich festgelegte Mindestlohn laut Kollektivvertrag bezahlt oder Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Das, so Leichtfried, sei unfair und wettbewerbsschädigend.





"Unsere Gesetze gegen Lohn- und Sozialdumping werden bei Verstoß in den Mitgliedsländern nicht vollzogen", meint SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch. Die Meldungen funktionierten derzeit nicht. Manche EU-Länder würden sogar bewusst falsche Bestätigungen nach Österreich schicken. Als zweite Maßnahme gegen Sozialdumping fordert die SPÖ eine europäische Sozialversicherungsnummer. Diese soll EU-weite Datenabfragen ermöglichen. Und auch sonst kritisierten die Oppositionspolitiker Hartinger-Klein scharf, sie würde sich zu wenig für den Schutz der Arbeitnehmer einsetzen.

Im März sagte die Sozialministerin zum Kommissionsvorschlag einer Arbeitsschutzbehörde, sie wolle "nicht mehr Bürokratie, sondern weniger und effizienter, das ist die Devise. Österreich braucht das nicht unbedingt". Bei bevorstehenden Ratstreffen werde man "in den Verhandlungen eine neutrale Haltung einnehmen. Das bedeutet, dass wir hier als neutraler Makler im Sinne aller Mitgliedstaaten agieren werden", hieß es auf Anfrage seitens des Ministeriums.

"Keine Diskussion"Nicht zur Debatte steht bei der SPÖ derzeit die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit. Vergangene Woche schrieb Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) in einer Aussendung: "Man sollte sich Gedanken machen, ob die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU in dieser Form nicht auf den Prüfstand gestellt werden sollte." Damit holte er sich Schelte vom ÖVP-Delegationsleiter im EU-Parlament, Othmar Karas, ab und blitzte jetzt auch bei den Parteifreunden ab. "Die Personenfreizügigkeit steht nicht zur Diskussion", sagten Leichtfried und Muchitsch zur "Wiener Zeitung". In der Vergangenheit hatte die Gewerkschaft allerdings auch eine gegenteilige Meinung vertreten.

Die FPÖ hat immer wieder lautstark die EU-Arbeitnehmerfreizügkeit kritisiert. Erst im Mai empörte sich Vizekanzler Heinz-Christian Strache darüber, dass man nicht über das Thema diskutieren könne. Er ortete auch einen "Verdrängungsprozess" durch billigere Arbeitskräfte aus Osteuropa.

Es würde reichen, die bestehenden Gesetze einzuhalten und Verstöße effizienter ahnden zu können, meint Leichtfried. Im Vorjahr seien allein im Burgenland eine Million Euro an Strafe wegen Lohn- und Sozialdumpings verhängt worden. Lediglich 2000 Euro davon seien tatsächlich eingenommen worden.