Schlagabtausch zwischen Vilimsky und Van der Bellen

Wien/Brüssel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bestätigte am Mittwoch in Brüssel die Darstellung der EU-Kommission, wonach er beim Nato-Gipfel vergangene Woche ausschließlich gesundheitliche Probleme - nämlich einen akuten Ischias-Krampf - gehabt habe. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky hatte am Wochenende seine Rücktrittsaufforderung an EU-Kommissionspräsident Juncker und seinen Verdacht vom Freitag bekräftigt, dass dieser beim Nato-Gipfel betrunken gewesen sei.

Van der Bellen kritisiert Schweigen der Regierung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wiederum kritisierte die türkis-blaue Bundesregierung. Dass niemand aus der Regierung auf die Rücktrittsaufforderung von FPÖ-Generalsekretär Vilimsky an EU-Kommissionspräsident Juncker reagiere, schade dem Ansehen Österreichs, erklärte er in einem Interview mit den "Vorarlberger Nachrichten".





Unterdessen wiederholte Vilimsky am Mittwoch seine Vorwürfe gegen Juncker und beantwortete Van der Bellens Kritik mit einer Attacke gegen das Staatsoberhaupt. Dieser sei ein "frustrierter Grüner", der zu jenem EU-Establishment gehöre, das er immer kritisiert habe, sagte er der Zeitung "Österreich".

Vilimsky an Van der Bellen: "Mein Präsident ist er nicht"

"Ungerührt" lässt Vilimsky, dass Van der Bellen seinen Alkoholismus-Vorwurf gegen Juncker als unerhört bezeichnet hat. Eine Rücktrittsaufforderung an den Bundespräsidenten will Vilimsky zwar nicht richten, er fühlt sich von ihm aber nicht vertreten. "Er ist zwar gewählt - aber er agiert nicht überparteilich, mein Präsident ist er nicht." Der EU-Abgeordnete behauptet auch, es gebe "genug Belege im Internet", dass Juncker beim Nato-Gipfel alkoholisiert gewesen sei. Nach Ansicht Vilimskys sollte Juncker zurücktreten, "weil er Europa in die völlig falsche Richtung zieht".

Das Bundeskanzleramt wollte auch am Mittwoch vorerst keine Stellungnahme dazu abgeben.