VCÖ warnt vor negativen Folgen

Wien. Der VCÖ warnt vor den negativen Folgen. Bei einer Erhöhung von 10 km/h erhöht sich der Anhalteweg, das Risiko eines Unfalls steigt, ebenso die Unfallschwere. "Dem theoretisch möglichen Zeitgewinn von nicht einmal einer Minute pro Testabschnitt stehen ein real erhöhtes Unfallrisiko, mehr Spritverbrauch, mehr CO2-Emissionen und ein erhöhter Schadstoffausstoß gegenüber. Der VCÖ lehnt Tempo 140 ab", sagt VCÖ-Experte Markus Gansterer fest. Starke Kritik äußert der Verkehrsclub daran, dass der Testlauf gerade jetzt in der Urlaubssaison stattfindest, wo viele Familien unterwegs seien.

Der VCÖ betont außerdem, dass die Einführung von Tempo 140 im Widerspruch zum Ziel der Bundesregierung steht, die CO2-Emissionen des Verkehrs um ein Drittel zu reduzieren. Laut Studie der TU Graz erhöht sich der CO2-Ausstoß durch Tempo 140 statt 130 um zwölf Prozent. Auch die gesundheitsschädlichen Stickoxid- und Feinstaub-Emissionen nehmen zu.

Tempolimit von 140 sehr selten

Ein Tempolimit von 140 km/h auf Autobahnen ist in Europa sehr selten. Laut den Angaben des VCÖ und des ÖAMTC ist eine derartige Geschwindigkeit nur in Polen und Bulgarien erlaubt. In Deutschland gibt es kein Tempolimit, aber eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h.

"In jenen Staaten, wo die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle im Verhältnis zur Bevölkerungszahl niedrig ist, sind die Tempolimits niedriger als in Österreich", stellte Markus Gansterer vom VCÖ fest. In Norwegen waren im Vorjahr pro Million Einwohner 20 Verkehrstote zu beklagen, in Schweden 25, in der Schweiz und in Großbritannien jeweils 27. In Österreich war die Zahl der Verkehrstoten mit 47 pro Million Einwohner deutlich höher", sagte Gansterer. Im 1. Halbjahr 2018 stieg die Zahl der Verkehrstoten in Österreich im Vergleich den ersten sechs Monaten 2017 um rund 13 Prozent auf 193.