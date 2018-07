Hunderte nützen leichteren Weg zurück in den Job

Wien/St. Pölten. Nach 15 Jahren als Chemielabortechnikerin tauschte Frau M. im Herbst 2016 aus gesundheitlichen Gründen den Labor- mit einem Bürojob in ihrer bisherigen Firma. Gleichzeitig wandte sich die Arbeitnehmerin an die vom Sozialministerium eingerichtete Beratungsstelle Fit2work für Dienstnehmer mit anhaltenden gesundheitlichen Schwierigkeiten. Dort schilderte sie nicht nur Probleme mit Knie- und Hüftgelenk, sondern auch Beschwerden, die auf eine Erschöpfungsdepression hindeuteten. Deswegen war Frau M. schon längere Zeit im Krankenstand. Der Berater von Fit2work machte sie schließlich auf die Möglichkeit aufmerksam, dass Arbeitnehmer seit 1. Juli des vergangenen Jahres die sogenannte Wiedereingliederungsteilzeit nützen können.

Krankenkasse gleicht

den Lohn aus

Hinter dem Wortungetüm versteckt sich die Chance, nach längerer Krankheit mit einer reduzierten Stundenanzahl wieder in den Beruf einzusteigen. Der Unterschied zur regulären Teilzeit besteht darin, dass Betroffene neben ihrem Lohn für die geleisteten Arbeitsstunden von der Krankenkasse auch ein Wiedereingliederungsgeld erhalten, mit dem ein Teil der Gehaltseinbußen ausgeglichen wird. Frau M. wurde daraufhin bei ihrem Dienstgeber vorstellig, der ein offenes Ohr für diese Variante hatte.





Zuerst wurde sie allerdings am Knie operiert, dann folgte eine Rehabilitation. Aber nach der Bewilligung durch die Wiener Gebietskrankenkasse und dem Ende des Krankenstandes kehrte Frau M. mit einem Dienstverhältnis über 20 Stunden vorerst für sechs Monate in ihre frühere Tätigkeit zurück. Mit Erfolg: In einer späteren Rückmeldung erzählte die Betroffene, es gehe ihr gut, sie nehme weiter Psychotherapie in Anspruch, habe durch die Arbeitszeitreduktion mehr Energie und nütze die vermehrte Freizeit für Sport.

750 Wiedereinsteiger in Wien und Niederösterreich

Frau M. ist eine von hunderten Personen, die seit der Einführung vor gut einem Jahr die Möglichkeit der Wiedereingliederungsteilzeit in Anspruch genommen haben. Eine erste Bilanz, die der "Wiener Zeitung" vorliegt, listet auf, dass allein im Bereich der Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) in 575 Fällen diese Form der Rückkehr ins Berufsleben nach einer langen Erkrankung gewählt wurde. Nach den Daten der WGKK waren dabei die Frauen in der Überzahl. 377 Arbeitnehmerinnen standen 198 männliche Beschäftigte gegenüber, die davon Gebrauch gemacht haben. Diese Betroffenen waren laut der WGKK-Bilanz 98.435 Tage in Wiedereingliederungsteilzeit. Pro Fall waren es damit rund 171 Tage.