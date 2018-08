"Nullsummenspiel für Getreidebauern"

© apa/dpa/Oliver Berg © apa/dpa/Oliver Berg



Wien. Im Vergleich zu Deutschland, wo die Getreidebauern ein "katastrophales Ausmaß an Dürreschäden" erwarten, sieht es in Österreich zwar noch verhältnismäßig gut aus - rosig ist die Situation aber auch hier bei Weitem nicht. Laut Agrarmarkt Austria (AMA) wird die heurige Getreideernte gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre um zwölf Prozent niedriger sein. "Die Getreideproduktion ohne Mais wird auf rund 2,8 Millionen Tonnen geschätzt und liegt rund 400.000 Tonnen unter dem Durchschnitt", sagte AMA-Vorstandschef Günter Griesmayr am Mittwoch. Damit setze sich der Trend des Vorjahres fort.

Hauptgrund dafür sei die anhaltende Trockenheit, aufgrund derer die Getreideernte zwar rund um den 10. Juli und damit so früh wie nie zuvor startete - "frühe Ernten sind aber meist schlechte Ernten", so Griesmayr. Eine kurze Vegetationszeit reduziere den Ertrag.





Hoffnung auf gute Maisernte

Hoffnung setze man allerdings in die Maisernte im Herbst. Da es zu Beginn der Maisblüte Anfang Juli genug Niederschlag gab, geht Griesmayr von einer guten Ernte mit einer vierprozentigen Steigerung gegenüber dem Vorjahr aus. Inklusive Mais rechnet er mit einer Gesamtproduktion von 4,9 Millionen Tonnen Getreide. Bei einem Verbrauch von 6,01 Millionen Tonnen liegt der Importbedarf bei 2,4 Millionen Tonnen. Österreich exportiert nämlich auch, und zwar heuer voraussichtlich 1,2 Millionen Tonnen vor allem im hochpreisigeren Segment wie Premiumweizen. "Insgesamt ist diese Bilanz daher positiv, weil wir für die Exportware mehr Erlös haben, als uns der Import kostet", präzisierte Franz Stefan Hautzinger, Vorsitzender des Verwaltungsrates der AMA.







Für die Getreidebauern selbst "wird es eine knappe Einkommensrechnung sein", so Hautzinger weiter. Bei einem Preis von etwa 160 Euro pro Tonne Weichweizen komme man auf einen Deckungsbeitrag von rund 90 Euro - in etwa so viel, wie man für die Fixkosten brauche. "Gäbe es die Direktzahlungen (von Bund und EU, Anm.) nicht, wäre es ein Nullsummenspiel für die Getreidebauern", so Hautzinger.

Im Rahmen des nächsten EU-Budgets 2021 bis 2027 sollen Direktzahlungen an die Bauern ab 60.000 Euro gekürzt und bei 100.000 Euro je Betrieb gedeckelt werden. In Deutschland will die Regierung nun ab Ende August über zusätzliche Hilfen für Bauern wegen der großen Trockenheit entscheiden. Und in Österreich? Hier gibt es laut Landwirtschaftsministerium "ein ausgereiftes Versicherungspaket, das auch die Abgeltung von Dürreschäden einschließt". Gemeint ist die Dürreindexversicherung der Österreichischen Hagelversicherung für Grünland, Mais, Winterweizen und Zuckerrübe, die es seit 2015 gibt und die dem Ministerium zufolge vor allem in Niederösterreich und Oberösterreich bei Weizen gegriffen habe.