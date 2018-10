Wie man als Volk aufbegehrt

Wien. Direkt an der Demokratie mitwirken? Das ist Anfang Oktober bei drei Volksbegehren möglich: Unter dem Titel "Don’t smoke", das von der Ärztekammer und der Krebshilfe initiiert wurde, geht es um stärkeren Nichtraucherschutz und ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie. Das wäre nach einer Gesetzes-Novelle von 2015 ab Mai 2018 geplant gewesen - und wurde von der ÖVP-FPÖ-Regierung gekippt.

Macht, Geld und Arbeit gerechter verteilen - das will das "Frauen*Volksbegehren" erreiche. Zum Beispiel wird gefordert: die Hälfte der Plätze an Entscheidungstischen in Wirtschaft und Politik für Frauen oder eine Vergabe von Fördergeldern nur an Betriebe, die Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern setzen; auch eine bessere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, Armutsbekämpfung und mehr Gewaltschutz.

Das dritte im Bunde ist das Volksbegehren zu "ORF ohne Zwangsgebühren". 2017 war das aus "rechtlichen Gründen" abgewiesen worden. Neben den Gebühren soll die "parteipolitische Einflussnahme auf die Organe des ORF" abgeschafft werden. Bevollmächtigter dieses Volksbegehrens ist Rudolf Gehring, Bundesparteiobmann der Christlichen Partei Österreichs.

Die Eintragungswoche aller drei Volksbegehren findet nun vom 1. bis 8. Oktober statt. Wer kann also wie und wann genau unterzeichnen? Und welche Auswirkungen hat das?

Alle im Wählerregister können unterzeichnen

Volksbegehren unterzeichnen können alle, die am letzten Tag des Eintragungszeitraums, dieses Mal also dem 8. Oktober, das Wahlrecht zum Nationalrat besitzen. Voraussetzung dafür ist die österreichische Staatsbürgerschaft, dass man spätestens an diesem Tag 16 Jahre alt wird und nicht wegen einer gerichtlichen Verurteilung vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. Insgesamt haben damit rund 6,4 Millionen die Möglichkeit teilzunehmen.

Bis Ende vergangenen Jahres konnte man Volksbegehren nur unterzeichnen, wenn man in Österreich gemeldet war. Das ist seit Jänner 2018 anders: Nun sind es alle Wahlberechtigten, auch jene rund 61.000, die im Ausland leben - online, denn an Botschaften ist es nicht möglich.

Unterstützungserklärung ist zugleich Unterschrift

Schon im Frühling haben genau 591.146 ihre Unterstützung für das "Don’t smoke"-Volksbegehren erklärt. Die Anliegen des Frauenvolksbegehrens haben 247.436 Personen mit ihrer Unterschrift bekräftigt. Beim Volksbegehren gegen die ORF-Gebühren soll es 69.100 Personen Unterstützer gegeben haben. Unterstützungserklärungen werden genauso wie die Unterschrift während der Eintragungswoche für das jeweilige Volksbegehren gezählt. Eine zweite Unterschrift ist nicht notwendig - und auch nicht möglich.