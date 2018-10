Mittelschule mit Leistungsstufen

In der Volksschule soll die Leistung der Schüler wieder benotet werden. © apa/Schneider In der Volksschule soll die Leistung der Schüler wieder benotet werden. © apa/Schneider



Wien. (ett) Es ist der umfassendste Eingriff in den Schulunterricht, der ab dem nächsten Schuljahr 2019/20 alle Volksschüler in Österreich und hunderttausende Schüler in den bisherigen Neuen Mittelschulen (NMS) betreffen wird. Der von der ÖVP gestellte Bildungsminister Heinz Faßmann schickt jetzt das im Mai angekündigte Pädagogikpaket in Begutachtung. Damit werden Noten in den Volksschulen wieder Pflicht, das Wiederholen von Klassen wird ab der dritten Klasse Volksschule wieder eingeführt. In der neuen Mittelschule kommt es ähnlich den A- und B-Zügen in den früheren Hauptschulen mit der Einführung von zwei Leistungsniveaus zu einer Änderung.

Im Kern nimmt damit die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung teilweise erst 2015 auf Druck der SPÖ eingeleitete Neuerungen wie die alternative Leistungsbeurteilung und die Abschaffung der Noten in Volksschulen damit zurück. Faßmann möchte dem Eindruck, dass damit in den Schulen und in der Bildungspolitik der Retourgang eingelegt wird, aber entgegentreten. Bei der Vorstellung des Pädagogik-Pakets schickte er daher gleich zu Beginn voraus, es handle sich nicht um einen "politischen Revanchismus, sondern um eine Weiterentwicklung des Bildungssystems". Denn in die vorgesehenen Neuerungen seien Erfahrungen von Fachleuten ebenso eingeflossen wie jene aus dem Bildungsministerium und aus E-Mails von Lehrpersonal.

In der Volksschule wird dennoch das Rad der Zeit zurückgedreht. Ab dem Ende der zweiten Schulstufe wird es ab dem kommenden Schuljahr 2019/20 verpflichtend im Zeugnis erneut Ziffernnoten geben. Schulautonom gibt es bis ins erste Semester der zweiten Klasse die alternative Leistungsbeurteilung. Die Eltern werden aber ein Recht haben, zusätzlich im Zeugnis Ziffernnoten zu verlangen. Ebenfalls wieder eingeführt wird das Sitzenbleiben. Das Wiederholen der Klassen wird ab der dritten Klasse Volksschule erneut zulässig sein.

Gleichzeitig soll das Notensystem durch eine alternative Leistungsbeurteilung in den Volksschulen verstärkt untermauert werden. Als Ergänzung zu den Noten wird es ein einheitliches Bewertungsraster geben, um die Benotung für Schüler und Eltern nachvollziehbarer zu machen. Weiters werden die Kind-Eltern-Lehrergespräche über den Leistungsstandard auch in der Volksschule eingeführt. Neu ist weiters, dass ab 2019/20 auch verpflichtend von den Lehrern Förderunterricht angeordnet werden kann, wenn diese einen Bedarf dafür sehen.

Zeugnis entscheidend für Umstieg ins Gymnasium

Keine grundsätzliche Änderung gibt es beim Umstieg von der Volksschule in Gymnasien und Höhere Schulen. Ausschlaggebend ist weiter das Zeugnis. Allerdings sollen Tests und ergänzende schriftliche Beurteilungen zusätzliche Anhaltspunkte liefern, ob ein Kind dafür geeignet ist. Damit soll auch der Druck auf Lehrer gemildert werden, Schülern bessere Noten oder lauter Einser im Zeugnis der vierten Volksschulklasse zu geben, um dem Kind den Sprung ins Gymnasium nicht zu vermasseln. "Wir wollen haben, dass es von einer punktuellen Entscheidung zu einem Prozess wird", lautet zumindest das Ziel des Ministers.