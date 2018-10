Zukunftsoffensive Verkehr und Infrastruktur

Wien. Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) hat am Dienstag mit den Verkehrssprechern von ÖVP und FPÖ sowie hochrangigen Industrievertretern die "Zukunftsoffensive Verkehr & Infrastruktur (ZOVI)" präsentiert. Dabei gab es wenig Konkretes, staatliche Förderung steht keine zur Verfügung, es sollen aber Investitionen in vielfacher Milliardenhöhe angestoßen werden.

Wichtige Voraussetzung dafür ist das Standortentwicklungsgesetz aus dem Wirtschaftsministerium, das in der Begutachtung kräftig zerpflückt wurde und nun überarbeitet wird. Es soll in den nächsten Wochen präsentiert werden. Unter anderem sah es eine automatische Genehmigung von Betriebsanlagen vor, wenn nach einem Jahr von den Behörden keine Entscheidung gefallen ist. Die Stellungnahme des Umweltministeriums zu dem Standortentwicklungsgesetz ist bis dato nicht öffentlich, was Umweltschutzorganisationen kritisieren.





Allianzprojekte geplant

Die Plattform will in den kommenden Monaten 20 bis 25 gemeinsame Allianzprojekte planen "und im Rahmen eines österreichischen Schulterschlusses gemeinsam umsetzen". So gehe es etwa um die bessere Vernetzung von Schiene, Straße und Donau sowie um die Entwicklung von "smarten" Städten.

Die "ZOVI" setzt sich derzeit aus folgenden Firmenvorständen bzw. Gründungsunternehmen zusammen: Wolfgang Anzengruber (Verbund), Ulrike Baumgartner-Gabitzer (APG), Paul Blaguss (Blaguss Gruppe), Erich Forster (Westbahn), Marcus Grausam (A1), Wolfgang Hesoun (Siemens Österreich), Wolfram Senger-Weiss (Gebrüder Weiss), Wolfgang Jani (AUA), Werner Knausz (ARA), Robert Machtlinger (FACC), Günter Birnstingl (DHL), Andreas Matthä (ÖBB), Günther Ofner (Flughafen Wien), Hans-Peter Weiss (BIG) und Karin Zipperer (Asfinag).