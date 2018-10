Elektroautos sollen bevorzugt werden

Wien. Der Ministerrat beschließt Bevorzugungen und Anreize für die Nutzer von Elektroautos. Umweltministerin Elisabeth Köstinger und Verkehrsminister Norbert Hofer wollen eine Ausnahme von Tempolimits beim Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) erreichen. Außerdem sollen Gemeinden die Mitbenützung von Busspuren sowie Erleichterungen beim Parken für E-Autos ermöglichen.



"Elektrofahrzeuge sind im Betrieb generell emissionsfrei", heißt es in dem Ministerratsvortrag. Die Bundesregierung bekenne sich zur Reduktion der Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich um rund 7,2 Millionen Tonnen CO2 sowie zur Forcierung der Elektromobilität, um die EU-Klimaziele 2030 und die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Neben einem weiteren Ausbau der Fördermaßnahmen für Elektromobilität seien nun weitere Maßnahmen geplant.

Umweltministerin Elisabeth Köstinger und Infrastrukturminister Norbert Hofer wollen unter anderem eine Ausnahme für E-Autos vom Immissionsschutzgesetz erreichen.



Einerseits soll das IG-L geändert werden, wodurch der abschnittsweise "Luft-100er" auf Autobahnen und Schnellstraßen für Lenker von E-Autos fallen würde. "Diese Ausnahme soll für alle Elektrofahrzeuge gelten, die über eine Kennzeichentafel mit grüner Schrift verfügen", geht aus dem Vortrag der beiden Ressortchefs an den Ministerrat hervor.

Weiters soll es Anreize für den Umstieg auf saubere Mobilität geben, die jedoch ein Zusammenwirken von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden erfordern. Das Verkehrsministerium plant demnach die "Schaffung der Möglichkeit zur Mitbenützung von Busspuren für Elektrofahrzeuge in der Straßenverkehrsordnung (StVO)". Die Regierung will außerdem Länder, Städte und Gemeinden ersuchen, "Anreize und Ausnahmen für Elektrofahrzeuge in den Stellplatz- und Parkraumbewirtschaftungsregelungen zu setzen (z.B. Gratisparken)", so der Wortlaut in dem Vortrag.

Das Inkrafttreten der Regelungen ist offenbar bereits für 2019 vorgesehen. Die Umsetzung wird nach dem Ministerrat in den parlamentarischen Prozess eingebracht.

Öffnung der Busspuren per Gesetz

Die Öffnung der Busspuren für E-Fahrzeuge will die Regierung erzwingen, falls die Städte dazu nicht freiwillig bereit sind. Das erklärt Verkehrsminister Norbert Hofer. Sollten die Gespräche dafür scheitern, "machen wir das über die StVO", sagte er in Richtung Wien und Graz.

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) stellte immerhin eine zeitliche Begrenzung als Möglichkeit in den Raum. Sollte sich beispielsweise in fünf Jahren zeigen, dass durch die Zunahme der E-Autos der öffentliche Verkehr behindert werde, "kann man diese Maßnahme wieder zurückziehen", erläuterte die Ministerin.

Das Maßnahmenpaket sei als Anreiz für den Umstieg auf die E-Mobilität gedacht, um Emissionen im Straßenverkehr zu reduzieren. Erreichen will man das auch durch Parkgebührenbefreiungen und die Aufhebung des Luft-Hunderters auf Autobahnen für E-Mobile, die in den entsprechenden Bereichen dann wieder 130 km/h fahren dürfen.

Dass Letzteres die Unfallgefahr wegen der Geschwindigkeitsunterschiede zu Autos mit Verbrennungsmotor erhöhen könnte, wies Hofer zurück. Er erinnerte daran, dass dort schon jetzt ein 60er-Limit für Lkw in der Nacht gelte, was ja noch eine höhere Geschwindigkeitsdifferenz bedinge.

Einem generellen 100-km/h-Limit auf Autobahnen, wie es Experten aus Umweltschutzgründen zuletzt vorgeschlagen haben, erteilte Hofer eine Absage. Das Ziel sei ein dekarbonisierter Verkehr, und ob der mit 110, 120 oder 130 km/h unterwegs sei, sei - wie bei der Bahn - unerheblich. Man habe Milliarden in ein leistungsfähiges Autobahnnetz investiert; da wäre es "schade", wenn man nicht schneller als auf Bundesstraßen fahren dürfte.