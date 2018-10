E-Autos entzweien Bund und Städte

Grafik zum Vergrößern bitte anklicken. Grafik zum Vergrößern bitte anklicken.



Wien. In naher Zukunft könnten Elektroautos auf den Busspuren an Kolonnen von Autos mit Verbrennungsmotoren vorbeibrausen und die Einzigen sein, die keinen Strafzettel wegen eines fehlenden Parkscheins bekommen: Der Ministerrat hat am Mittwoch beschlossen, Nutzer von E-Autos zu bevorzugen und Anreize für diese zu schaffen.

Mit dem Pariser Klimaabkommen und den EU-Klimazielen vor Augen, wonach bis 2030 die Treibhausgasemissionen um mindestens 40 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden sollen, will die Regierung eine Mobilitätswende herbeiführen. Es soll in Richtung saubere, emissionsarme Mobilität auf Basis erneuerbarer Energieträger gehen. Aktuell liegt die Quote von E-Fahrzeugen bei den Neuzulassungen bei nur 2,5 Prozent.





In diesem Sinne wollen Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) für E-Autos mit einem Kennzeichen mit grüner Schrift eine Ausnahme von Tempolimits auf Autobahnen zum Schutz der Luft vor Immissionen - besser geläufig unter dem Begriff "Luft-Hunderter" - erreichen. Zudem sollen E-Autos die Busspur benützen und gratis parken dürfen. 2019 sollen die Regelungen in Kraft treten.

Gratisparken schon in

fünf Landeshauptstädten Usus

So einfach dürfte die Umsetzung allerdings nicht werden. Das Thema Gratisparken beruht generell laut Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk auf Landesrecht, weil es dabei um die Stellplatz- und Parkraumbewirtschaftungsregelungen geht. Das ist der Regierung freilich bewusst, diese setze daher in diesem Punkt auf Gespräche mit Ländern, Gemeinden und Städten, um sie zu überzeugen, "dass das eine sinnvolle Maßnahme ist", heißt es aus dem Umweltministerium. In den Landeshauptstädten Eisenstadt, Linz, Graz, Innsbruck und Klagenfurt können E-Autos bereits gratis parken.

Weit mehr regt allerdings ein anderer Punkt auf: nämlich jener, die Busspur für E-Autos zu öffnen. Diese Öffnung ist zwar genauso wie der "Luft-Hunderter" bundesgesetzlich geregelt, sie stößt aber vor allem vonseiten der Städte auf massive Kritik. Während die Ausnahme von Tempolimits im Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) festgeschrieben werden muss, müsste man für die Öffnung der Busspur die Straßenverkehrsordnung (StVO § 53 Abs 1 Z 24, 25) ändern.

Hier heißt es zur Straße und den Fahrstreifen für Omnibusse: "Dieses Zeichen zeigt eine Straße an, die nur von Fahrzeugen des Kraftfahrlinienverkehrs, von Taxi- und Krankentransportfahrzeugen und bei Arbeitsfahrten auch von Fahrzeugen des Straßendienstes und der Müllabfuhr benützt werden darf. Auf einer Zusatztafel kann angegeben werden, dass die betreffende Straße auch mit anderen Fahrzeugarten (etwa Omnibusse des Stadtrundfahrten-Gewerbes oder einspurige Fahrzeuge) benützt werden darf." Der Klammerinhalt könnte laut Funk um den Begriff "Fahrzeuge mit Elektroantrieb" erweitert werden, damit die Gesetzesänderung juristisch hält.