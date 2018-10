Zwischen Feiern und "Schimpfen"

Wien. (apa/red) Für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sind es Großkampftage in Österreich. Am Donnerstag war er Ehrengast bei einem Festakt, mit dem die Bundesländer den Reigen der Feiern zur Gründung der Republik eingeläutet haben. Brisanter war am Nachmittag das Stelldichein Junckers beim Gewerkschaftsbund (ÖGB), der mit der Entwicklung der EU keine Freude hat. Heute, Freitag, steht ein Treffen mit dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, auf dem Programm.

Der Auftritt Junckers vor den Landeshauptleuten in Wien war launig. Zu Beginn würdigte er die Länder auf ganz eigene Art: "Ich treffe die Landeshauptleute regelmäßig in Brüssel oder sonst wo, und ich mag diese Treffen sehr, weil wir ungestört über Europa und über die Bundesregierung schimpfen können." Damit erheiterte er die Gäste.





Danach wurde er aber ernst. "Wir müssen aufstehen, wenn Gefahr von rechts sich ungehindert durchsetzt, wenn stupider Populismus und bornierter Nationalismus einen Marsch in die Zukunft antreten, den man stoppen muss, solange dazu noch Zeit ist." Österreich sei ein Brückenbauer und "eine Republik, die gegen Unrecht und für Gerechtigkeit kämpfen muss", das wünsche er für den weiteren Weg.

Bundeskanzler Sebastian Kurz lobte die Zusammenarbeit mit den Bundesländern. Aus der Geschichte solle man lernen, dass der demokratische Diskurs stets respektvoll stattfinden solle, auch wenn die Zugänge politisch unterschiedlich seien. Heute sei Österreich ein starkes und stabiles Land, fest verankert in der EU und gewillt, Europa aktiv mitzugestalten.

Bundespräsident: Länder sind "Kitt für gemeinsames Europa"

Die Botschaft heute laute: "Nie wieder Krieg auf unserem Kontinent", erklärte die "Hausherrin" im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Dort war es am 21. Oktober 1918 zur Konstituierung einer provisorischen Nationalversammlung gekommen. Sie forderte, man müsse "alles tun, um Freiheit, Frieden und Demokratie zu schützen". Es sei ein "langer, steiniger Weg" von damals bis heute gewesen, erinnerte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Das System des österreichischen Föderalismus sei beispielgebend für andere Länder. Bundespräsident Alexander Van der Bellen lobte die Länder als "Kitt eines gemeinsamen Europa".

Bei dem Festakt unterzeichneten die Landeshauptleute im Rahmen einer außerordentlichen Landeshauptleutekonferenz eine Erklärung anlässlich "100 Jahre Republik Österreich". Damit wolle man klarmachen, welche Bedeutung die Länder für die Gründung der Republik hatten.

Am Nachmittag war es für EU-Kommissionspräsident Juncker dann weniger gemütlich. Er stellte sich bei einem Europa-Dialog Gewerkschaftern und dem Hausherrn ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in der ÖGB-Zentrale. Das Motto gab die Marschrichtung vor: "Soziales Europa oder Freihandelszone für Konzerne?"

Lohn- und Sozialdumping seien eine Gefahr, warnt der ÖGB. Für die Gewerkschafter stand die Frage im Vordergrund, was getan werden müsse, um die EU vor einem "sozialen Kollaps" zu bewahren. Die Forderung laute: das soziale Gleichgewicht müsse wiederhergestellt werden.