Zwischen Kinderkrippe und Vorstandssitzung

Wien. Raben sind sogenannte Nesthocker. Sie kommen nackt, blind und flugunfähig zur Welt. Rabeneltern kümmern sich gleichberechtigt um die Nest- und Brutpflege. Anders als bei anderen Vogelarten verlassen Rabenküken aus eigenem Antrieb das Nest, manchmal bevor sie fliegen können. Auch wenn die Küken dann einen hilflosen, verlassenen Eindruck machen, bleiben Rabenmütter doch immer in der Nähe ihrer Kinder und führen diese schrittweise und behutsam ins Erwachsensein ein. Im deutschen Sprachgebrauch steht der Begriff Rabenmutter für berufstätige Frauen, denen vorgeworfen wird, sich zu wenig um ihre Kinder zu kümmern.

Einer Erhebung des Unternehmensberaters Deloitte zufolge, sind nur sieben von insgesamt 135 Vorstandspositionen der 38 kapitalstärksten heimischen börsenotierten Unternehmen in Österreich von Frauen bekleidet. Das ist eine Frauenquote von fünf Prozent. Unter den Aufsichtsräten beträgt die Frauenquote immerhin 19 Prozent. Von der 50-prozentigen Frauenquote, die im bis Montag laufenden Frauenvolksbegehren gefordert wird, ist man weit entfernt.

"Jede Frau soll selbst entscheiden können, ob sie Mutter sein will oder Vorstandsvorsitzende", hat Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) im August 2017 in einem Interview gesagt. Heute ist sie bekanntlich beides, also Mutter und Ministerin, und korrigiert ihre Aussage von damals: "Jede Frau soll die Wahlmöglichkeit haben, wie sie ihr Leben mit oder ohne Kinder gestalten will. Es gibt Frauen, die Mutter und Beruf verbinden wollen, andere wollen lieber mehr Möglichkeiten haben, bei ihrem Kind zu bleiben." Frauen sind im Top-Management und in politischen Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert. Kommen Kinder dazu, wird der Sprung ins Top-Management noch unwahrscheinlicher.







Laut Statistik Austria arbeiteten im Vorjahr 73 Prozent der Frauen im Alter zwischen 25 und 49 Jahren, die Kinder unter 15 Jahren haben, in Teilzeit. Zum Vergleich: Bei Frauen ohne Kinder beträgt die Teilzeitquote 33 Prozent, bei Vätern in diesem Alter gar nur 7 Prozent. Was die Teilzeitquote von Frauen betrifft, ist Österreich in der EU unter den top fünf. Wieso scheint hierzulande die Vereinbarkeit von Familie und Beruf so schwierig? Und wieso trifft das in erster Linie die Frauen? Eine Spurensuche.

Kind oder Job

Gundi Wentner, Gründungspartnerin von Deloitte Human Capital, hat eine ganz simple Antwort darauf: "Wenn Sie wollen, dass Ihr Kind irgendwann die Matura macht, können Sie nicht Vollzeit arbeiten." Das Bildungssystem in seiner jetzigen Form verlange Eltern viel ab, damit ihre Kinder den Sprung in ein Gymnasium und in weiterer Folge die Matura schaffen. Kinder müssen am Nachmittag betreut werden, brauchen Hilfe bei den Hausaufgaben und beim Lernen.