Rote Schieflage

Wien. In diesen Tagen ist Christian Kern viel unterwegs. Da ein Foto mit EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans nach einem Gespräch im kanadischen Montreal, tags darauf mit dem kanadischen Prime Minister Justin Trudeau und zuletzt ein Selfie mit "meinem Freund" Matteo Renzi auf einem Balkon, im Hintergrund die römische Stadt in die Dunkelheit der Nacht gehüllt. "Wer an die europäischen Grundwerte denkt", schreibt Kern auf der bunten Bilderapp Instagram, der "muss sich engagieren". Die Frage ist: Wie lange wird er das noch können?

Für Kern ist ein Jahr nach dem Verlust des Kanzleramts an Sebastian Kurz wieder Wahlkampf, diesmal geht es für ihn um Europa, aber er verläuft schon jetzt so, wie der vorhergehende aufgehört hat: unglücklich und selbstschädigend. Für Kern und die SPÖ.

Kerns übereilter Abgang vor nun mehr als zwei Wochen sorgt für Ungemach unter den Sozialdemokraten. Von seinen Plänen, als Spitzenkandidat der Sozialdemokraten in die Europawahl zu gehen, wusste nur ein enger Kreis. Aus diesem drangen auch die internen Informationen an die Öffentlichkeit. Nicht aus Wohlgefallen - im Gegenteil. Man schadete Kern bewusst, indem man nicht seine Kandidatur, sondern gleich seinen Rückzug ankündigte.

Statt eines geordneten Übergangs für Kerns Nachfolgerin und Wunschkandidatin Pamela Rendi-Wagner folgten Tage der Intrigen und der Selbstzerstörung, eine Woche voller Chaos, die in der allzu fehleranfälligen Ära Kern in der SPÖ beinahe schon zur Gewohnheit geworden ist.

Ein vollmundiger Vorstoß

Inzwischen ist es ruhiger um den Zwist zwischen den Genossen geworden. Zumindest nach außen hin. Innerhalb der roten Parteigemäuer brodelt es nach wie vor. Da wird weiter übereinander gemault, werden despektierliche Geschichten über den Boulevard lanciert, in denen Kern nur noch als "Klotz am Bein" der Partei abgetan wird. Manche in der SPÖ stellen aber auch offen und ehrlich die Frage, auf die sie keine Antwort finden: Wie geht es weiter mit Kern?

Am Montag wird Rendi-Wagner, die über beste Umfragewerte verfügt, jedenfalls auch den Klubvorsitz übernehmen. Daran wird nicht mehr gerüttelt. Das haben inzwischen selbst die größten Kritiker der vergangenen Wochen unisono eingesehen, dass sie nun Rückendeckung braucht. In dieser Situation müssten die Parteigenossen nun eine Unterstützung sein und nicht noch mehr Probleme bereiten als ohnehin schon.

Unsicherer wird innerparteilich die Zukunft der Personalie Kern gesehen, die auch am Sonntag bei der Präsidiumsklausur sicher Thema sein wird. Die übereilte Vorwärtsstrategie, nicht nur die heimische, sondern auch die Europäische Sozialdemokratie als Spitzenkandidat anzuführen, und Letzteres sogar als Begründung für die übereilte Kandidatur anzugeben, war vollmundig. Der Top-Job für Kern ist alles andere als sicher. Der Niederländer Frans Timmermans, bisher immerhin erster Vizepräsident der EU-Kommission, gilt eigentlich als Favorit. Das dürfte Kern inzwischen auch so sehen. Er tritt bereits den Rückzug an: "Es ist nicht unbedingt mein Ziel, Spitzenkandidat zu sein", sagte Kern kürzlich in der "ZiB 2".