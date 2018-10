Das Volk hat nicht immer unrecht

Claude Longchamp, geboren 1957 in Freiburg im Üechtland, Studium der Geschichte, Soziologie und Politologie; Spezialgebiet direkte Demokratie; Lehraufträge an der Uni Bern; Gründer und Verwaltungsrat des Forschungsinstituts gfs Bern.



Mit am Podium: der renommierte Schweizer Demokratieforscher Claude Longchamp.

"Wiener Zeitung": Herr Longchamp, in was für Zeiten leben wir?

Claude Longchamp: Auf jeden Fall in widersprüchlichen. Wir haben seit den 1970ern in vielen Ländern einen Trend zu mehr Demokratie, Freiheit und Liberalismus erlebt. Seit zehn Jahren ist diese Entwicklung ins Stocken geraten, manche sprechen sogar von einem "Backlash", einem Rückschritt. Konservative Werte erleben auf jeden Fall eine Renaissance. Und wir beobachten das Aufkommen einer neuen Mischform aus Demokratie und Autoritarismus, die wir vor zehn Jahren noch gar nicht gekannt haben.

Viel ist von der Gefährdung der Demokratie die Rede. Ist der Alarmismus gerechtfertigt, mit der eine liberale Öffentlichkeit auf diese Entwicklung reagiert?

Wenn man geglaubt hat, dass die Entwicklung hin zu einer liberalen Demokratie ein universalhistorischer Prozess ist, dass sich also die Demokratie auch unabhängig von lokalen, politisch-kulturellen Bedingungen so entwickelt, dann ist Alarmismus angebracht. Wenn man keine so idealistischen Erwartungen hat, kann man auch die Auffassung vertreten, dass eine übertrieben optimistische Interpretation nun in eine übertrieben pessimistische gekippt ist. Man kann alles, was einem politisch nicht gefällt, durch eine alarmistische Brille betrachten, aber wir sollten nicht übersehen, dass mehr als die Hälfte aller Staaten demokratische oder zumindest semi-demokratische Strukturen besitzt. Historisch ist das ein absoluter Höhepunkt. Was sich nicht durchgesetzt hat, ist die Hoffnung, dass bereits Wahlen ausreichen, damit ein Land zur Demokratie wird. Demokratie besteht auch aus Werten und Institutionen. Und richtig ist auch, dass wir mancherorts eine Autokratisierung der Demokratien erleben, die durch zumindest halbdemokratische Wahlen legitimiert wird.

Das Phänomen starker Persönlichkeiten mit demokratischer Legitimation prägte auch die Demokratieentwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg: de Gaulle, Adenauer, Strauß, Schmidt, Kohl oder Mitterand, auch viele der ersten und zweiten Politikergeneration in Österreich nach 1945 hatten autoritäre Züge. Was ist jetzt neu?