Kompetenzbereinigung beschlossen

Die von Justizminister Josef Moser (ÖVP) eingesetzte Arbeitsgruppe hat sich über erste Punkte zur Kompetenzbereinigung geeinigt. © apa/Barbara Gindl Die von Justizminister Josef Moser (ÖVP) eingesetzte Arbeitsgruppe hat sich über erste Punkte zur Kompetenzbereinigung geeinigt. © apa/Barbara Gindl



Wien. (dg) Am Mittwoch soll das erste Paket unter dem Stichwort "Kompetenzbereinigung" zwischen Bund und Ländern im Ministerrat beschlossen werden. Darauf hat sich eine von Justiz- und Reformminister Josef Moser (ÖVP) eingesetzte Arbeitsgruppe am Montag geeinigt. Künftig sollen die Länder damit für Kinder- und Jugendhilfe, land- und forstwirtschaftliche Flächen und Kurstandards zuständig sein. Zum Bund wiederum gehen die Bevölkerungspolitik und Gemeindevermittlungsämter. Das Arbeitsrecht für land- und forstwirtschaftliche Mitarbeiter teilen sich Bund und Länder weiterhin.

Mitglieder der Arbeitsgruppe sind seitens der Regierung neben Moser noch Sozialministerin Beate Hartinger-Klein, Verkehrsminister Norbert Hofer (beide FPÖ) und Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP). Die Länder werden durch die roten Landeshauptleute aus dem Burgenland und Wien, Hans Niessl und Michael Ludwig, sowie durch Oberösterreichs Thomas Stelzer und Tirol Günther Platter (beide ÖVP) vertreten.





Nach dem Treffen am Montag sprach Moser von einer "sehr großen Verfassungsreform" und einem guten Arbeitsklima. Das Konzept sei über die Parteigrenzen hinaus ausgearbeitet worden. Man habe "sehr viel gemeinsam weitergebracht", sagte etwa Wiens Bürgermeister Michael Ludwig.

Nach dem Ministerratsbeschluss am Mittwoch sollen die notwendigen Gesetzesänderungen im Dezember im Parlament beschlossen werden. Weil es sich streng genommen um eine Verfassungsänderung handelt, braucht es eine Zwei-Drittel-Mehrheit, also neben den Stimmen der Regierungsparteien ÖVP und FPÖ auch Stimmen aus den Oppositionsparteien. Ludwig kündigte zum Beispiel an, innerhalb der SPÖ für die Kompetenzreform werben zu wollen.

Konkret soll der Artikel 12 der Bundesverfassung gänzlich abgeschafft werden. Hier teilen sich Bund und Länder die Kompetenzen. Genauer: Der Bund kann Grundsatzgesetze erlassen und die Länder können entsprechende Ausführungsgesetze erlassen. Das ist etwa bei der Mindestsicherung so. Unter dem Stichwort "Moderner Bundesstaat" sollen neun von zwölf Kompetenztatbeständen in der Verfassung neu geregelt werden.

Dabei wird das sogenannte Übergangsgesetz aus dem Jahr 1920 gekippt, das die wechselseitige Zustimmung von Bund und Ländern regelt. So hatte bis jetzt der Bund ein Mitspracherecht bei der Bestellung von Landesamtsdirektoren. Entfallen soll danach auch die gegenseitige Zustimmung in Bezug auf eine Änderung in den Sprengeln der politischen Bezirke.

Große Brocken

noch offen

Die drei großen Brocken, nämlich Armenwesen, Heil- und Pflegeanstalten sowie Elektrizitätswesen, werden in den kommenden Sitzungen der Arbeitsgruppe weiterverhandelt. Die Mindestsicherung zum Beispiel ist derzeit Ländersache. Die Länder bestimmen also über Umfang, Höchstgrenzen (wie etwa in Niederösterreich) und Zuschüsse für Wohnkosten.

Moser würde das aber gern zur Bundessache machen, wie er im Sommer erklärte. Konkret sagte er zur APA: "Weg von zehn Gesetzen in Richtung ein Gesetz." Dabei könnte der Bund, wie aktuell geplant, nicht nur den groben Rahmen, sondern auch Details bei den Anforderungen und der Höhe vorgeben. Bei den Wohnkosten, die je nach Bundesland unterschiedlich hoch sind, könnte man den Ländern aber entgegenkommen.

Auch in puncto Spitäler und Energieversorgung will man sich "bald" einigen, was künftig Bund- und was Ländersache sein soll. Spießen wird es sich wohl am Geld. Also an der Frage, welche Kosten vom Bund, welche von den Ländern getragen werden sollen, wie viel über den Finanzausgleich abgegolten wird und Ähnliches. Bis zum Frühjahr 2019 sollen jedenfalls die Kompetenzen bei Mindestsicherung, Spitälern und bei Krankenanstalten geklärt sein und im Parlament beschlossen werden.

Langes Ringen um

Verwaltungsreform

Den angestrebten Einigungen geht eine jahrelange Föderalismusdebatte und ein Tauziehen um Kompetenzen und damit Macht einher. 1989 empfahl eine Strukturreformkommission eine Beseitigung des Kompetenztypus der Grundsatzgesetzgebung. Beschlossen wurde die entsprechende Regierungsvorlage aber nie.

2007 startete eine Expertengruppe einen weiteren Versuch für eine Verwaltungsreform, scheiterte aber an der Umsetzung. Mit der geplanten Reform von Verfassung und Verwaltung sollen Doppelgleisigkeiten und gegenseitige Blockaden reduziert werden, heißt es aus dem Justizministerium.