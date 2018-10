Der Klimakonflikt

© Adobe/by-studio © Adobe/by-studio



Seit 10.000 Jahren hatte es auf der Erde beständig um die durchschnittlich 14 Grad Celsius. Eine ähnlich stabile Warmzeit gab es zuletzt vor 400.000 Jahren. Doch nun scheint das moderate Klima des Nacheiszeitalters aus den Fugen zu geraten. Und diese Veränderung ist menschengemacht.

Die weltweite Durchschnittstemperatur ist heute um rund ein Grad höher als 1880, in Österreich sogar um zwei Grad. Die Erwärmung schreitet immer schneller voran. Denn die Welt hat ein CO 2 -Problem. Treibhausgase, zu denen Kohlendioxid (CO 2 ) zählt, absorbieren die Wärmestrahlung, die von der Erdoberfläche, den Wolken und der Atmosphäre selbst abgestrahlt wird - die Erde erwärmt sich. Gletscher schmelzen, der Meeresspiegel steigt an.





Wurden im Jahr 1960 weltweit noch 9,1 Milliarden Tonnen CO 2 ausgestoßen, so waren es im Vorjahr bereits viermal so viel, nämlich 35,5 Milliarden Tonnen. Das sind die nackten Zahlen, messbare Parameter für die Klimaerwärmung, die sich in den Temperaturkurven der vergangenen Jahrzehnte abzeichnet.

Im Schatten der Globalität







So weit die Fakten, das, was der Mensch über die Jahre beobachten, messen und vergleichen konnte. Und das war es dann auch schon wieder mit handfesten Daten zum Thema Klimawandel.

Alles andere sind Zukunftsszenarien, ist Spekulation -dicht verwoben mit Maßnahmenpaketen, Versprechen und öffentlichen Bekenntnissen zum Klimaschutz. Ganz so einfach ist dieser aber nicht. Ganz im Gegenteil. Denn gerade beim Klimaschutz prallen Interessen aufeinander, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Wirtschafter und Umweltschützer bringen sich in Position, Ziele werden gesetzt, die unerreichbar scheinen - und jede noch so ehrgeizige Maßnahme eines Landes steht doch immer im Schatten der Globalität des Problems.

Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 haben sich Industrie- und Schwellenländer jedenfalls zum Ziel gesetzt, die globale Erwärmung bis 2100 auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Tut man nichts, wird die Temperatur 2100 weltweit um durchschnittlich sechs Grad höher sein, prognostizieren Klimaexperten. Sollte das 1,5-Grad-Ziel verfehlt werden, drohen dem am Montag veröffentlichten Bericht des Weltklimarates IPCC zufolge dramatische Folgen für das Leben auf der Erde - die Forscher drängen auf entschiedeneres Handeln.