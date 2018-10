Alternativloser Klimaschutz

Österreich muss bis 2050 den Energieverbrauch halbieren. Eine vollständige Dekarbonisierung ist vereinbartes Ziel aller EU-Länder. Wir sind beim Mülltrennen Musterschüler - in puncto Alternativ-Energien aber Schlusslicht im Klimaschutz-Ranking. 2017 stammten in Österreich rund 26 Prozent der Stromproduktion aus fossilen Energien, 57 aus Wasserkraft, neun Prozent aus Windkraft, fünf aus Biomasse, zwei Prozent aus Photovoltaik und ein Prozent aus Biogas. Die Umrüstung der mehr als 600.000 Ölheizungen und eine Offensive für umfassende Gebäudesanierungen stehen auf der Agenda.

Als alternative Energiequellen gelten Photovoltaik, Windkraft, Wasserkraft und Wärmepumpen. Brennstoffzellen zählen zu erneuerbaren Energiequellen, welche Energie in Strom umwandeln und eine netzunabhängige Energieversorgung ermöglichen. Bei Häusern, die mit Wärme und Strom aus Brennstoffzellen versorgt werden, spricht man von einer Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung.





In Japan gibt es rund 200.000 Gebäude, die mit der Brennstoffzellen-Technologie ausgestattet sind. Brennstoffzellen können auch für Elektrogeräte genützt werden und für Kleinfahrzeuge wie Stapler, Traktoren oder Hubwagen. Bei Satelliten und Raumkapseln wurden sie bereits erfolgreich eingesetzt.

Photovoltaik nützt Sonnen-Energie zur Stromgewinnung, Solarthermie gewinnt mit Sonnenkollektoren Wärme. Vorteil der Sonnenenergie ist, dass sie auch gespeichert werden kann. Ihr Potenzial ist gewaltig - insgesamt liefert die Sonne pro Jahr die 10.000-fache Energiemenge des Weltenergiebedarfs. Die weltweit installierte Leistung an Sonnen- und Windenergie hat im ersten Halbjahr 2018 eine Billion Watt überschritten (1.000 Gigawatt). Dies entspricht dem 250-Fachen der in Österreich installierten Leistung von rund vier Gigawatt. Die Analysen der Branchenexperten von Bloomberg New Energy Finance zeigen, dass rund 90 Prozent dieser Leistung in den vergangenen zehn Jahren hinzugekommen sind. Weltweit sind Wind- und Sonnenenergie bereits heute günstiger als Energie aus neuen fossilen und nuklearen Kraftwerken. Bloomberg rechnet damit, dass die nächste Billion bereits 2023 erreicht wird.

Knapp 40 Prozent der Wind- und rund 60 Prozent der Sonnenenergie sind in Asien installiert. "Im aktuellen Bericht zeigt Bloomberg New Energy Finance, dass wir die Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels schon in der Hand haben", erklärt Florian Maringer, Geschäftsführer des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich, EEÖ. Energie aus neu errichteten fossilen und nuklearen Kraftwerken ist bereits heute teurer als viele erneuerbare Energien. Daher werden sie künftig den Löwenanteil neu installierter Erzeugungsleistung stemmen.