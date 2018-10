Mammutaufgabe Pflege

Wien. Knapp 510.000 Menschen werden im Jahr 2020 in Österreich leben, die 80 Jahre oder älter sind. 2024 werden es nach einer Prognose der Statistik Austria fast 584.000 in diesem Alter sein. So erfreulich es ist, dass immer mehr Menschen das 80. Lebensjahr erleben, so sehr steigen damit auch die Herausforderungen, weil bei dieser Bevölkerungsgruppe der Pflegebedarf zunimmt.

Schon jetzt wird Pflegepersonal gesucht. Die 24-Stunden-Betreuung daheim würde ohne ausländische Pflegekräfte - rund 80 Prozent von ihnen kommen aus der Slowakei und Rumänien - zusammenbrechen. Mit der Verlängerung des Pflegefonds aus Steuermitteln existiert bei der Finanzierung nur eine Übergangslösung bis 2021, um die stark steigenden Kosten der Länder und Gemeinden abzufangen.





Angesichts dieser Entwicklungen und Warnungen von Hilfsorganisationen vor einem "Pflegenotstand", drängt Bundeskanzler Sebastian Kurz jetzt zur Eile. Bis Ende dieses Jahres sollen die Koordinatoren, Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) und Verkehrsminister Norbert Hofer, mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ein Pflegekonzept samt einer "nachhaltigen finanziellen Lösung" liefern, sagte Kurz am Samstag bei seiner Rede ein Jahr nach der Nationalratswahl.

Regierungspakt mit Bekenntnis zur Steuerfinanzierung

Im Regierungsprogramm ließ man sich viel mehr Zeit. Ein Modell sei "bis zum Ende der Legislaturperiode zu entwickeln", wurde vereinbart. Auf Nachfrage nach Details wurde am Montag koalitionsintern betont, dieses würde "bis Jahresende ausgearbeitet".

Entscheidungen über eine langfristige Finanzierung sind bisher stets aufgeschoben worden. Im türkis-blauen Regierungsabkommen wurde ein "klares Bekenntnis zur Steuerfinanzierung aus einer Hand" des Pflegesektors abgegeben. Damit wird höheren oder neuen Sozialbeiträgen eine Absage erteilt, denn dies würde entgegen der Regierungslinie die Lohnnebenkosten erhöhen. Aus dem Steuer- und Budgettopf werden schon jetzt Pflegegeld und der Pflegefonds bezahlt.

5,8 Milliarden Euro gibt der Staat insgesamt für die Altenpflege aus. Auf den Bund entfallen rund 2,2 Milliarden Euro für das Pflegegeld, das je nach Pflegebedarf in sieben Stufen an rund 450.000 Menschen ausbezahlt wird, sowie rund 200 Millionen auf die Förderung der 24-Stunden-Betreuung daheim.

Für die Länder wurde im Finanzausgleich eine steigende Dotierung des Pflegefonds bis auf 421 Millionen Euro im Jahr 2021 vereinbart. Der Fiskalrat hat in einer Studie aber schon gewarnt, bis dahin könnten Mehrkosten bis zu 685 Millionen Euro anfallen.