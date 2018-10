Freigabe von Pannenstreifen wird ausgeweitet

Frühestens ab dem kommenden Jahr soll die Freigabe des Pannenstreifens auf andere Autobahnabschnitte ausgeweitet werden. © APA/ASFINAG Frühestens ab dem kommenden Jahr soll die Freigabe des Pannenstreifens auf andere Autobahnabschnitte ausgeweitet werden. © APA/ASFINAG



Wien (ett). Seit Juli dieses Jahres läuft der Pilotversuch auf der Ostautobahn (A 4) zwischen Wien und Niederösterreich: Im Abschnitt zwischen der Simmeringer Haide und dem Knoten Schwechat kann bei Staus auch der Pannenstreifen für Autofahrer zum Verkehr freigegeben werden. Frühestens ab dem kommenden Jahr soll die Freigabe des Pannenstreifens auf andere Autobahnabschnitte ausgeweitet werden.

In der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der ÖVP führt Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) zwei konkrete Vorhaben an. Es geht dabei um den vor allem zu Stoßzeiten stark befahrenen Abschnitt der Westautobahn (A 1) im Bereich zwischen Wallersee und Salzburg Nord sowie in Tirol um den Abschnitt der Autobahn zwischen Innsbruck West und Zirl Ost. Auch dort soll künftig der Pannenstreifen bei Staus und Überlastung temporär für den Verkehr freigegeben werden.

Dabei soll es nicht bleiben. Eine mögliche weitere Freigabe von Abschnitten, die dafür in Österreich in Frage kommen, werde "ausgearbeitet", teilte der Verkehrsminister mit. Ein Zeitplan für die Umsetzung der Freigabe auf weiteren Autobahnabschnitten könne "derzeit nicht genannt werden", heißt es in der schriftlichen Antwort des Ressortchefs. Im Bereich der Westautobahn zwischen Wallersee und Salzburg Nord müssen auch noch bauliche Maßnahmen vorgenommen werden, um den Pannenstreifen temporär für den Verkehr freizugegeben. Die Autobahnstraßengesellschaft Asfinag rechnet mit einem Baubeginn Ende 2019/Anfang 2020 vorbehaltlich der Behördenverfahren, die anhängig sind.

Autofahrer verhinderten häufigere Freigabe

Inzwischen liegen nach rund drei Monaten auch erste Erfahrungen beim Pilotprojekt der Freigabe des Pannensteifen auf der Ostautobahn vor. In seiner Antwort auf die parlamentarische Anfrage fasste der Verkehrsminister die Ergebnisse so zusammen und sieht diese als Bestätigung für das von ihm gestartete Testprojekt: "Die Verkehrsteilnehmenden hatten keine auffallenden Probleme mit dem neuen System. Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv bis neutral. Während der Betriebszeiten gab es weder Unfälle noch Probleme im Verkehrsfluss."

Allerdings haben offenkundig die Autofahrer selbst durch ihr Verhalten und ihre Undiszipliniertheit eine häufigere Freigabe des Pannenstreifens im Testabschnitt verhindert. Denn in der Auskunft Hofers wird bezüglich der bisherigen Erfahrungen auch angeführt: "Aufgrund stehengebliebener Fahrzeuge am Pannenstreifen konnte trotz Aktivierungsvorschlag vom System die Freigabe in zahlreichen Fällen nicht aktiviert werden beziehungsweise musste die Pannenstreifenfreigabe unterbrochen werden." Dazu heißt es als Begründung weiter: "Es wird vermutet, dass Pannenbuchten und Pannenstreifen nicht nur bei Unfällen oder Pannen, sondern auch zweckwidrig für kurze Halte wie zum Beispiel beim Hantieren mit Navi und Handy genutzt werden."